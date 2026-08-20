“O menino d’olho d’àgua”, millor documental internacional de l’In-Èdit Empordà
El jurat atorga el guardó al film de Lirio Ferreira i Carolina Sá mentre “Ivry Who”, de Gaï Tordjman, rep el Premi del Públic
L’In-Èdit Empordà va acomiadar-se ahir amb l’entrega del Premi del Millor Documental Internacional a O menino d’olho d’aigua, el treball en què Lirio Ferreira i Carolina Sá tracten la figura d’Hermeto Pascoal. El jurat va valorar que el film aconseguia, amb una “poètica visual i sonora”, transmetre “la màgia d’un músic audaç”, i, per això, va rebre els 3.000 euros amb què està dotat el reconeixement.
Durant la vetllada, celebrada al Cinema Montgrí, també va entregar-se el Premi del Públic a Ivry Who, de Gaï Tordjman, sobre el violinista Ivry Gitlis. El relat parteix d’un jove cineasta en crisi que, el 2016, coneix el seu veí de 93 anys, un geni oblidat. El vincle inesperat amb Gitlis encén una odissea per entendre per quin motiu el violinista ha estat esborrat de gairebé tots els registres oficials.
El jurat del festival va estar format per Carlos R. Ríos, director del D’A -Festival de Cinema de Barcelona i vicepresident de l’Acadèmia de Cinema Català; Imma Merino, crítica de cinema i professora a la Universitat de Girona; Helena Roig, cineasta i impulsora de Mercixula; i Albert Cruset, projeccionista del Cinema Montgrí.
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