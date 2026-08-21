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El F'Estiu de més èxit clourà amb quasi totes les entrades venudes

Entre el 13 i el 22 d'agost hauran passat pel festival prop de 4.400 persones i s'han exhaurit sis dels set concerts programats

El concert de la Ludwig Big Bang va batre el rècord d'entrades venudes

El concert de la Ludwig Band al F'Estiu de Calonge.

El concert de la Ludwig Band al F'Estiu de Calonge.

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Redacció

Redacció

Calonge

El F’Estiu tancarà la sisena edició amb unes xifres de rècord: quasi 4.400 entrades venudes i el cartell d'exhaurit en sis dels set concerts. Entre el 13 i el 22 d'agost el castell de Calonge ha acollit propostes com La Ludwig Band, els Amics de les Arts i Mariona Escoda, que han compartit escenari amb Judit Nedderman amb la GIO Symphonia o les cobles Sant Jordi i la Principal del Llobregat. Amb tot, el festival organitzat per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni encara té corda: el baríton palamosí Guillem Batllori i la pianista Elena Kolesnikova interpretaran avui al vespre l’espectacle Un baríton, una veu i mil jaquetes, mentre que dissabte tancarà el certamen d’enguany la Sant Andreu Jazz Band, que celebra el seu vintè aniversari i farà a Calonge l'última parada de la gira. Tots dos espectacles ho faran amb les entrades exhaurides.

No són els únics concerts que han penjat el cartell de sold out durant l’actual edició del F’Estiu. Abans ho han fet Els Amics de les Arts (13 d’agost), en un concert coorganitzat amb l’associació cultural El Foment; Judit Neddermann i la GIO Symphonia (14 d’agost); La Ludwig Band (15 d’agost), amb 1.361 entrades venudes, rècord d’assistència de públic de tota la història del festival amb un concert a peu dret als jardins del Castell; i Mariona Escoda (19 d’agost). Completen la programació les cobles Sant Jordi i la Principal del Llobregat, que dimecres van congregar prop de 300 assistents al pati d’armes del castell de Calonge. En total, 4.374 persones i un 99% d’aforament, xifres que no s’havien assolit mai fins ara.

El concert de Mariona Escoda al festival F'Estiu de Calonge.

El concert de Mariona Escoda al festival F'Estiu de Calonge. / Pol Farrarons/ Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

Una de les novetats d'aquest any ha sigut la prèvia del festival en un escenari més recollit al Castell de Calonge, el F'Estiueig, i que s'ha acompanyat amb una zona gastronòmica i un espai lúdic. Durant el festival ha acollit noms com el duet Camèlia, Emma Sayer, la banda Oli de Cop, Diana Murr o Tona Gafarot.

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Segons el director artístic del F’Estiu, Francesc Sánchez Carcassés, "apostem per diferenciar-nos de la resta d’oferta que tenim a l’estiu a la nostra zona amb un festival de mitjà format integrat per propostes catalanes i en català. Els números, però també les valoracions que ens fan arribar tant el públic com els artistes, ens confirmen que anem pel bon camí. Aquesta ha estat l’edició de la plena consolidació".

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