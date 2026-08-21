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Les millors activitats del divendres 21 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Oli de Cop, grup que actuarà a La Mirona.

Oli de Cop, grup que actuarà a La Mirona. / Vall Octavio Granés

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Redacció

Redacció

Roses

Nits de Circ continua comptant amb malabaristes, equilibristes, pallassos i acròbates d'arreu del món.

On? A la Ciutadella.

Quan? A les 21:30 h.

Cantallops

Roger Mas actua, avui, al Festival Sons del Món.

On? Al Celler Vinyes dels Aspres.

Quan? A les 20 h.

Llívia

El II Estiu musical de Llívia presenta duets d'òpera de tots els temps, amb Andrea Megías, Diana Martins i Isaac Grau Guillén.

On? A l’Església de Nostra Senyora dels Àngels.

Quan? A les 19 h.

Pals

Diego Cortés & Rafa Martín estan a la programació del cicle L'Art de la Guitarra.

On? A l'Església de Sant Pere.

Quan? A les 21 h.

Platja d'Aro

Nits de Jazz presenta Júlia Plans Sexteto.

On? A la Platja Gran (Cavall Bernat).

Quan? A les 23 h.

Salt

La Mirona inclou a la seva programació Ignasi Barris + Oli de Cop.

On? A La Mirona.

Quan? A les 21:30 h.

Sant Feliu de Guíxols

El Festival Porta Ferrada continua amb Flor de cel, a càrrec de Carles Font Project.

On? Al Jardí de Casa Trachsler.

Quan? A les 20 h.

Festa Major de Bordils

La Festa Major de Bordils arriba a un dels seus dies forts.

Què i quan?

A les 10 h, gimcana.

A les 10:30 h, dibuix infantil.

A les 11:30 h, festa de l’escuma.

A les 12 h, inauguració de l’exposició de Leo Alejo i el col·lectiu d’artistes locals.

A les 18:30 h, III Corretapes amb la xaranga BufaTramuntana.

A les 23:30 h, nit de concerts amb Rock’n’Busto + La Masoverea Barbuda.

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Tot seguit, sessió de Dj K-Zu + Dj Kike + Dos Ases Dj’s.

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