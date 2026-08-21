Les millors activitats del divendres 21 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Roses
Nits de Circ continua comptant amb malabaristes, equilibristes, pallassos i acròbates d'arreu del món.
On? A la Ciutadella.
Quan? A les 21:30 h.
Cantallops
Roger Mas actua, avui, al Festival Sons del Món.
On? Al Celler Vinyes dels Aspres.
Quan? A les 20 h.
Llívia
El II Estiu musical de Llívia presenta duets d'òpera de tots els temps, amb Andrea Megías, Diana Martins i Isaac Grau Guillén.
On? A l’Església de Nostra Senyora dels Àngels.
Quan? A les 19 h.
Pals
Diego Cortés & Rafa Martín estan a la programació del cicle L'Art de la Guitarra.
On? A l'Església de Sant Pere.
Quan? A les 21 h.
Platja d'Aro
Nits de Jazz presenta Júlia Plans Sexteto.
On? A la Platja Gran (Cavall Bernat).
Quan? A les 23 h.
Salt
La Mirona inclou a la seva programació Ignasi Barris + Oli de Cop.
On? A La Mirona.
Quan? A les 21:30 h.
Sant Feliu de Guíxols
El Festival Porta Ferrada continua amb Flor de cel, a càrrec de Carles Font Project.
On? Al Jardí de Casa Trachsler.
Quan? A les 20 h.
Festa Major de Bordils
La Festa Major de Bordils arriba a un dels seus dies forts.
Què i quan?
A les 10 h, gimcana.
A les 10:30 h, dibuix infantil.
A les 11:30 h, festa de l’escuma.
A les 12 h, inauguració de l’exposició de Leo Alejo i el col·lectiu d’artistes locals.
A les 18:30 h, III Corretapes amb la xaranga BufaTramuntana.
A les 23:30 h, nit de concerts amb Rock’n’Busto + La Masoverea Barbuda.
Tot seguit, sessió de Dj K-Zu + Dj Kike + Dos Ases Dj’s.
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