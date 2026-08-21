'L'Odissea' es converteix en la pel·lícula per a adults més taquillera de la història
La pel·lícula de Christopher Nolan porta recaptats a tot el món 1.156 milions d'euros i ja ha superat la marca de 'Deadpool i Lobezno'
Quan encara no ha arribat, ni de lluny, la fi de la seva carrera comercial a les sales de cinema, L'Odissea, de Christopher Nolan, s'ha convertit ja en la pel·lícula per a adults més taquillera de la història després de recaptar 1.352 milions de dòlars (uns 1.156 milions d'euros) a tot el món, segons ha anunciat en les seves xarxes socials l'estudi Universal Pictures, encarregat de produir l'ambiciosa adaptació de l'epopeia homèrica.
La pel·lícula protagonitzada per Matt Damon, Anne Hathaway i Tom Holland ha superat el rècord que fins ara estava en poder de la pel·lícula de Marvel Deadpool i Lobezno, de Shawn Levy, que el 2024 va aconseguir els 1.338 milions de dòlars (1.144 milions d'euros) i es va erigir en la pel·lícula amb la qualificació R per a adults amb la major recaptació de tots els temps. L'actor Ryan Reynolds, un dels coprotagonistes de Deadpool i Lobezno, ha publicat en les xarxes un vídeo humorístic per a felicitar a Nolan i el seu equip per la gesta.
Amb un pressupost de producció estimat en 250 milions de dòlars, L'Odissea va debutar en la pantalla gran el passat 17 de juliol amb una recaptació mundial inicial de 264 milions de dòlars (226 milions d'euros), situant-se des del primer moment com la major estrena en la carrera del director, superant fins i tot les xifres de la oscarizada Oppenheimer.
L'últim film de Nolan queda encara lluny de la pel·lícula sense restriccions de públic més taquillera de la història, un títol que correspon a Avatar (2009), de James Cameron, amb una recaptació total de 2.923 milions de dòlars (gairebé 2.500 milions d'euros).
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