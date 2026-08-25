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Els millors plans del dimarts 25 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Orquestra Montgrins. Actuarà a Torroella de Montgrí.

Orquestra Montgrins. Actuarà a Torroella de Montgrí. / Aniol Resclosa

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Redacció

Redacció

Castell d'Aro

El cicle L'Art de La Guitarra acull Sam Ballester.

On? A l'Església de Santa Maria.

Quan? A les 21 h.

L'Escala

E. Muñoz & J. Manzano participen al Festival de Guitarra de Girona.

On? A l'Alfolí de la Sal.

Quan? A les 20 h.

Vilabertran

La XXXIV Schubertíada continua amb 2 actes. D'una banda, compta amb la presència de Klara Brockhaus (soprano) & Rodolfo Focarelli (piano), Alba Valdivieso (soprano) & Carlos Bujosa (piano), i Bruno Meichsner (baríton) & Daniel Prinz (piano). D'altra banda, amb Albert Cano Smit (piano), Emma Stratton (piano) i Nicolás Margarit (piano).

On? A la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.

Quan? A les 17:30 h i a les 20:30 h.

Festa Major de Sant Hilari Sacalm

Sant Hilari inicia la programació de la seva festa major.

On i quan?

De 15 h a 17 h, a la piscina municipal, inflables.

A les 16:30 h, a la Plaça Gravalosa, 50a Marxa per la Llibertat.

A les 16:30 h, a la Sala Noble, xerrada-col·loqui amb Quim Torra, Àngel Colom, Josep Clavet i Lourdes Magem.

Tot seguit, als Jardins de Can Garriga, havaneres i cançons de taverna amb Els Estevets.

A les 20 h, cursa d’en Jaumet i caminada solidària, a benefici de l’Oncolliga.

Festa de Torroella de Montgrí

Activitats per a totes les edats i durant tot el dia.

On i quan?

A les 10:15 h, a la Plaça de la Vila, plantada de gegants.

A les 10:30 h, a la Plaça de la Vila, inici de la cercavila amb els gegants de Torroella de Montgrí, els capgrossos, els grallers del Montgrí, les Xatis i els Xanquers, i els gegants de Manresa com a colla convidada.

A les 11 h, a l’Església de Sant Genís, missa solemne i ball de l’Àliga.

A les 13 h, a la Plaça de la Vila, ball de gegants, ball de capgrossos i ball de l’Àliga.

A les 13:30 h, a la Plaça de la Vila, tres sardanes amb la cobla Foment del Montgrí.

A les 17:30 h, a la Plaça de la Vila, audició de sardanes amb la cobla orquestra Montgrins i la cobla Foment del Montgrí.

A les 19:30 h, als Jardins John Lennon, concert de tarda amb l’orquestra Montgrins.

A les 19:30 h, a l’espai barraques, concert de Cat Rock en família.

A les 21 h, al Pati Espai Jove, prèvies de barraques amb Yawners.

A les 23:30 h, als Jardins John Lennon, ball amb l’orquestra Montgrins.

A les 23:30 h, a l’espai barraques, concert de Funktory i concert de Trinxats.

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La Santa Market. Fins al 30 d’agost, més d’una trentena de propostes gastronòmiques i més d’un centenar d’expositors en rotació al mercat d’artesania. Cada dia música en directe i activitats infantils. De 18 h a 01 h hores, cada dia.

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