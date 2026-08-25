El FITAG s’endinsa en un bosc de fantasia
El Teatre Municipal de Girona acull la inauguració de la 26a edició d’un certamen amb una programació d’espectacles «que podríem classificar com comprats a l’extinta Llibreria Geli, assajats els dimarts i els dijous o que enfadaran a l’alcalde», com fa broma el director, Xavier Pi
El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) va viure ahir la jornada inaugural de la setmana de la seva 26a edició, que, com és tradició, va posar-se en marxa amb una representació al Teatre Municipal de Girona. La companyia catalana Quart Passadís, de Sant Just Desvern, va oferir-hi Dins el bosc, una peça musical que, en paraules del director artístic del certamen, Xavier Pi, va dur el públic «a Broadway, a Nova York, o al West End, a Londres». La història, que va endinsar el festival en un bosc de fantasia, entrellaçava els personatges de Caputxeta Vermella, Jan o Ventafocs mentre confrontava els seus desitjos amb la realitat. El primer dia del FITAG encara va tenir temps perquè el Grup de teatre el Mirall de Blanes, representés la tragicomèdia Hellas al pati de la Casa de Cultura, on van desplaçar-se molts dels espectadors del Municipal. En un estiu marcat per l’estrena amb rècord d’entrades de L’Odissea de Christopher Nolan, la peça, creada el 2025 amb motiu del 40è aniversari de l’entitat, reunia en síntesi tres obres emblemàtiques del teatre grec: La Medea d’Eurípides, l’Antígona de Sòfocles i la Lisístrata d’Aristòfanes.
Abans de totes dues actuacions, el diputat de Cultura de la Diputació de Girona, Jordi Camps, i l’alcalde de Girona, Lluc Salellas (habitualment era el regidor de Cultura, Quim Ayats, qui representava l’Ajuntament) van celebrar, l’un, «un festival referent» amb gent al càrrec «a qui mai s’acabaran les idees» i, l’altre, com «la cultura i les arts escèniques» són part de «la identitat de Girona». Pi, com a director del festival, també va comentar una programació de què «podríem classificar els espectacles com a comprats a l’extinta Llibreria Geli, escrits amb un pinzell de pell de camell, assajats els dimarts i els dijous, que no agradaran a l’alcalde, estrenats en teatres inaugurats per Jordi Pujol, o que han causat divorcis matrimonials». Pi, que porta ben dins la passió pel teatre -i en el discurs també va fer referència a l’univers de Jorge Luis Borges, només classificable amb arbitrarietats o conjectures-,, feia broma, però, certament, l’elenc d’espectacles és variat i, com sempre, fascinant.
Avui serà el dia més suau, amb només tres funcions previstes. La madrilenya Maru-jasp es mofarà de la Secció Femenina Espanyola amb El manual de la buena esposa; el Teatre del Centre Cultural d’Anykščiai, de Lituània, oferirà tot un clàssic com Othello; i Theatre Studio BELOE, de Ginebra, mostrarà la seva obra de teatre físic contemporani Sweet Addictions, una metàfora sobre la llibertat i la dependència que ha rebut premis en festivals d’Egipte, el Canadà i Itàlia.
La majoria de funcions tenen lloc ben entrada la tarda, aprofitant la fresca del vespre a partir de les 18 h i fins les 22.30 h, però, durant els matins de dijous i divendres, el FITAG Centres de dia durà, a les 11 h, l’espectacle Gràcies, mestre! de la ganxona Teatre de Butxaca a les residències Maria Gay i Sanitas de Girona.
Dijous les actuacions comencen amb Els meus dimonis i jo, de la balear Les mil cares, sobre la vida de l’autor, Felip Báez, que pateix esclerosi múltiple; Bukowski, on el Teatre Nacional de Titelles d’Armènia repassa la vida i alcoholisme de l’escriptor; Las horas serenas, memòries de María de la O Lejárraga a càrrec de la cia. de Càceres Jachas Teatre; i la comèdia Accident, de la sabadellenca Cia. Lluís Teatre.
El Teatre Centre d’Arbúcies presentarà, divendres, Felicità, la història de dos desconeguts que coincideixen a un ascensor; Setestrelo Teatro durà, des de Vigo, una Comedia sen título en què Federic García Lorca treballava abans de ser assassinat; Le Studio de Mònaco oferirà un altre clàssic, Antigone, en francès; i el Grup La Diversa del Casino de Calaf tractarà la criança amb La mare que t’ha parit. Acabada la representació, Foca Broma farà un xou d’improvisació al pati de la Casa de Cultura.
La darrera jornada oficial de FITAG s’enceta amb el Teatre Estudiantil de la Universitat de Letònia revisant The Last Night of Socrates, de l’autor búlgar Stefan Tsanev; segueix amb la Stichting Hoosh Theater & Kunsteducatie, d’Amsterdam, i la seva poètica Nest, sobre la pèrdua d’una llar i l’intent de trobar-ne una nova; Locos por Actuar, de Saragossa, oferint Marat-Sade, peça cabdal de Peter Weiss; i l’Elenc Santperenc (de Sant Pere Pescador) amb la comèdia Línies obertes. Els horaris i escenaris de cada actuació poden consultar-se a la pàgina web del certamen.
Programació als municipis
Més enllà de Girona, el festival s’estén a diferents poblacions de la província amb el programa del FITAG Municipis, del qual enguany es beneficien cinc localitats. Sant Gregori (dijous, 21 h) i Caldes de Malavella (dissabte, 20.30 h) rebran la gallega Setestrelo Teatro, que respondrà amb Comedia sen título. Vidreres veurà passar Jachas Teatre, de Cáceres, amb Las horas serenas (divendres, 20.30 h); La Cellera de Ter Theatre Studio BELOE (Ginebra) amb Sweet addictions (divendres, 20.30 h); i Sant Pere Pescador Maru-Jasp, d’Alcalá de Henares, amb El manual de la buena esposa (divendres, 20.30 h).
Tornant a Girona, el festival compta amb activitats paral·leles en forma d’exhibicions, conferències o formacions obertes al públic.
Jornada d’OFF
Si bé la programació del FITAG es donarà per acabada dissabte, diumenge es manté una de les novetats de l’edició anterior, el FITAG OFF, una jornada a la Sala La Planeta amb obres de companyies locals. Al llarg del dia, en faran part la IncreiXendo de Sant Gregori (11 h, amb La tendresa, sobre una reina i les dues filles que fugen d’un matrimoni concertat però acaben en una illa habitada per un llenyataire i els seus dos fills), la Secció Dramàtica del Centre Catòlic d’Olot (16 h, amb Parella oberta, crítica social de la doble moral), Traspunt Teatre de Vidreres (18.30 h, amb La Mirandolina, obra italiana del segle XVIII en què una hostalera que fa anar de corcoll els clients en troba que un se li resisteix), i l’Agrupació teatral La Gespa de Palamós (21 h, amb Mouthfeel, comèdia d’un matrimoni en crisi que fa un cafè abans de començar una teràpia de parella). Un comiat alegre per la bona gent vinguda tant de Vigo com Ginebra, Madrid com Riga, Càceres com Mònaco o Saragossa com Yerevan.
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