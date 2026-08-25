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Impulsen una campanya per recuperar imatges del rodatge d’“El Perfum” a Girona

L’Arxiu Municipal fa una crida a la ciutadania que hagi conservat fotografies o enregistraments de la filmació el setembre del 2005

Imatges d'arxiu del rodatge d'&quot;El Perfum&quot; el setembre de 2005.

Imatges d'arxiu del rodatge d'"El Perfum" el setembre de 2005. / CRDI

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Lluc Perich Pérez

Lluc Perich Pérez

Entre Tomb Raider i Enredados, els rodatges de grans produccions estan portant molta cua a Girona els últims mesos. La seva presència segurament no s’explica sense la filmació, ara fa vint-i-un anys, de la pel·lícula El Perfum al Barri Vell de la ciutat. De l’estrena del film, enguany en fa vint, i per tot plegat el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de Girona ha anunciat una campanya per recuperar imatges del rodatge que va tenir lloc el setembre de 2005.

L’Arxiu Municipal de Girona ja compta amb un fons dedicat a aquells dies, però amb l’objectiu d’ampliar-lo llança una crida a la ciutadania que hagi conservat fotografies o enregistraments d’aquelles dates per a digitalitzar-los i incorporar-los als que ja fan part del fons patrimonial. Un dels incentius per a fer-ho, a més, és clar, de compartir amb la resta de conciutadans el material, és que els donants podran participar en l’acte commemoratiu que se celebra cada any el 27 d’octubre, amb motiu del Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.

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El Perfum, basada en la novel·la homònima de Patrick Süskind, va estrenar-se el 24 de novembre de 2006, un any després del rodatge a Girona. Algunes escenes del film, dirigit per Tom Tykwer, van comptar amb el Barri Vell com a escenari. Arran d’aquella macroproducció, l’Ajuntament de Girona va crear la Girona Film Office, nexe entre les productores i el consistori per a rodatges de diferents calibres.

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