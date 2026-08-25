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L'artista i poeta Juana Dolores es planteja deixar d'escriure en català

En un missatge a xarxes ho atribueix al "linxament" que pateix des de fa diversos anys per part de sectors “independentistes”

Juana Dolores.

Juana Dolores. / ACN

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ACN

ACN

Barcelona

L’artista i poeta Juana Dolores ha anunciat aquest dilluns que es planteja deixar d’escriure en llengua catalana. Ho ha comunicat a través d’un vídeo publicat a Instagram, on ha explicat que durant anys es troba patint un “linxament” sistemàtic per part de sectors “independentistes”. “Més del 90% que escric és en català, però estic a punt de deixar de fer-ho si la situació no canvia”, ha insistit. Juana Dolores ha lamentat que hi hagi gent que s’aprofiti d’ella “per rascar quatre seguidors” i que en múltiples ocasions l’han acusat de dir coses que no ha dit. “Perquè una mentida es repeteixi mil vegades no serà veritat”, ha subratllat.

En especial, s’ha referit a unes declaracions relacionades amb la seva exposició ‘Declaració d’amor a Lenin’. “Jo mai he dit que la llengua catalana sigui la de la burgesia, com tampoc he dit que els catalans siguin tots burgesos”, ha detallat. En aquest sentit, la poeta ha lamentat que es vulgui “caricaturitzar” la seva persona.

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Finalment, també ha assegurat que ha rebut amenaces de mort i que en alguna ocasió l’han agredit pel carrer. “Em sento profundament sola”, ha afegit. Per això ha assenyalat que no deu “res” a Catalunya. “No és una terra d’acollida sinó hostil, com qualsevol país capitalista”, ha lamentat.

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