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El centre Arbar de la Vall de Santa Creu farà un cicle sobre amistat, cos i paisatge

el programa tindrà lloc dissabte 29 d'agost amb propostes d'art d'acció i performances de Lu Chieregati, Carme Torrent, Javier Peñafiel i Anna Cornudella

L'acció artística que Lu Chieregati farà al cicle d'ARBAR, al Port de la Selva.

L'acció artística que Lu Chieregati farà al cicle d'ARBAR, al Port de la Selva. / Lu Chieregati

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Ariadna Sala

Ariadna Sala

Port de la Selva

El centre ARBAR de la Vall de Santa Creu, al Port de la Selva, encetarà el 28 d'agost un cicle dedicat a l'amistat, el cos o el paisatge des d'una perspectiva ecològica amb accions d'art i performances a càrrec dels artistes Lu Chieregati, Carme Torrent, Javier Peñafiel i Anna Cornudella. El programa s'emmarca dins el Cicle d'Accions AA+AA i s'inspira en les reflexions i teories sobre la paraula, els ecosistemes o l'ànima d'autors com Gilles Deleuze, Félix Guattari, Donna Haraway o Ursula K. Le Guin.

Amb el nom D'una nit. Accions de proximitat assimètrica, el cicle comissariat per Myriam Rubio començarà a les 18 h amb Lu Chieregati, que presentarà la performance Floresta juntament amb Norma Pérez. Amb un recorregut per l'entorn de la Vall, els artistes faran un recorregut posant l'accent en l'escolta i les formes de vida que l'habiten.

Carme Torrent presentarà a les 19.15 h l'acció Meteorologies dels cossos, que explora la percepció corporal, el moviment i les continuïtats entre el cos humà, l'animalitat i l'entorn. Al seu torn, el confedrama Premissa i passat de Javier Peñafiel abordarà a les 20 h l'amistat com una forma de coneixement, relació i resistència.

L'última proposta anirà a càrrec d'Anna Cornudella a les 20.30 h, amb la videoperformance i instal·lació Proximitat asimètrica, protagonitzada per una aranya que viu a l'illa d'Anacapa, i amb qui l'artista ha forjat una amistat unilateral a partir d'una observació iniciada el març d'aquest any.

A les 21 h, hi haurà una clausura en forma de conversa entre els artistes i els assistents.

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El centre demana portar telèfon mòbil i auriculars.

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