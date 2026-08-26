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El FeMAP tanca la quinzena edició amb més de 5.000 assistents

El Festival de Música Antiga dels Pirineus ha exhaurit entrades en onze de les cinquanta actuacions programades

Ensemble Joan March a l'Església de Llívia.

Ensemble Joan March a l'Església de Llívia. / FeMAP.

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Redacció

Redacció

Girona

El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha clos la seva quinzena edició amb més de 5.000 assistents i onze de les actuacions amb entrades exhaurides. La mostra, que ha programat recitals a tot el Pirineu, incloent-hi Andorra i la Catalunya Nord, va tancar l'edició al Monestir de Sant Pere de Camprodon i al Seminari de la Seu d'Urgell amb els concerts de Bach Collegium Barcelona.

Entre les propostes que han format part del festival hi ha l'Ensemble Contratemps (Campdevànol i Ger), Bachelona Consort (Tremp i Sant Feliu de Pallerols), Fortuna d'un Gran Tempo (la Plana de Mont-ros i Campdevànol) o Samira Kadri&Ensemble Andalusí (Encamp i Puigcerdà). A més, també han organitzat 24 concerts a residències de gent gran, centres de salut mental o altres col·lectius vulnerables.

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El director, Alfons Pérez, fa un balanç "altament positiu" i destaca que les propostes artístiques han respost a les expectatives del públic.

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