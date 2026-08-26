El FeMAP tanca la quinzena edició amb més de 5.000 assistents
El Festival de Música Antiga dels Pirineus ha exhaurit entrades en onze de les cinquanta actuacions programades
El Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) ha clos la seva quinzena edició amb més de 5.000 assistents i onze de les actuacions amb entrades exhaurides. La mostra, que ha programat recitals a tot el Pirineu, incloent-hi Andorra i la Catalunya Nord, va tancar l'edició al Monestir de Sant Pere de Camprodon i al Seminari de la Seu d'Urgell amb els concerts de Bach Collegium Barcelona.
Entre les propostes que han format part del festival hi ha l'Ensemble Contratemps (Campdevànol i Ger), Bachelona Consort (Tremp i Sant Feliu de Pallerols), Fortuna d'un Gran Tempo (la Plana de Mont-ros i Campdevànol) o Samira Kadri&Ensemble Andalusí (Encamp i Puigcerdà). A més, també han organitzat 24 concerts a residències de gent gran, centres de salut mental o altres col·lectius vulnerables.
El director, Alfons Pérez, fa un balanç "altament positiu" i destaca que les propostes artístiques han respost a les expectatives del públic.
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