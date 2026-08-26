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El festival In-Somni clourà amb una nit de rock a Las Vegas

El concert de clausura tindrà lloc el 28 d'agost a la sala de festes de Sant Feliu de Guíxols amb Medalla, The Capaces i Hallucinox com a caps de cartell

El grup barceloní Medalla serà un dels caps de cartell de la clausura de l'In-Somni.

El grup barceloní Medalla serà un dels caps de cartell de la clausura de l'In-Somni. / Cedida.

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Redacció

Redacció

Girona

El Festival In-Somni tancarà una nova edició amb una nit de rock el 28 d'agost a Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols. Medalla, els gironins Hallucinox i The capaces seran els grups que passaran per l'escenari de la sala de música en directe en aquesta 23a edició.

Aquest any, el festival ha anunciat que deixarà entrar gratuïtament aquells qui ensenyin a taquilla les seves cicatrius, com a homenatge a aquelles persones que han patit o pateixen seqüeles i després d'un any "dur" pels organitzadors.

Per l'escenari de Las Vegas, que acull des de fa anys el tancament del festival independent, hi tornaran a passar The Capaces, grup de punk rock barceloní format el 1999 i que mescla punk, rock'n'roll i early hardcore. Per contra, la banda gironina Hallucinox hi presentarà el seu primer àlbum publicat l'octubre passat, My New Genesis, que combina metalcore i metall progressiu, i que ha estat gravat i masteritzat a Blue Record Studios de la Bisbal d'Empordà.

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El tercer grup de la nit serà Medalla, formats el 2017 a Barcelona i amb diversos discs a l'esquena que han portat a festivals com Canela Party, Primavera Sound o Vida Festival. Al festival hi presentaran el seu nou treball Música Máquina.

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