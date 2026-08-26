Javier Bardem: "El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units"
L'actor reflexiona sobre la crisi humanitària que travessa Ceuta i recupera la qüestió del Sàhara Occidental a propòsit de 'El ser querido', la nova pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen
Pedro del Corral / El Periódico
Una cambra no jutja. I tampoc posa límits. Però pot convertir-se en una eina incòmoda quan qui està darrere confon dirigir amb manar. Aquesta frontera recorre El ser querido, la pel·lícula que Rodrigo Sorogoyen estrena aquest dimecres i amb la qual Javier Bardem torna al cinema espanyol. Interpreta a Esteban Martínez, un director de fama internacional que torna al país i ofereix un paper a Emília, la seva filla, a la qual porta 13 anys sense veure. No és exactament un retrobament, sinó una ferida oberta sota els focus. I aquí comença tot: on l'afecte i el poder es confonen.
Esteban mana. Decideix la presa i fins a on ha d'arribar un actor. El problema és què ocorre quan aquesta autoritat surt del pla. Sorogoyen i Isabel Peña col·loquen aquí una de les preguntes incòmodes de la pel·lícula. Bardem no l'esquiva: "És una línia vermella que no ha de creuar-se. No hi ha justificació creativa per a la manipulació i l'abús d'un ésser humà. Això és simplement crueltat. Qualsevol actor sap arribar a llocs difícils si el director li demostra respecte i sensibilitat enfront del material que estan tocant. És cert que els pot proposar exercicis perquè la imaginació vagi més enllà, però sempre que els faci sentir protegits".
La trama, a més, mira fora del set. La pel·lícula que Esteban roda dins de El ser estimat està ambientada al Sàhara Occidental, una idea ben acollida per Bardem, implicat des de fa anys en aquesta causa. “El Sàhara és un exemple de com un protector va abandonar a la seva sort al seu protegit deixant-li en mans d'un maltractador. En aquest cas, el Marroc. La nostra responsabilitat com a administradors únics de la seva necessitat i supervivència ha estat calcigada per tots els nostres governants, amb independència del seu color. El lliurament de la seva sobirania al Marroc per part de Pedro Sánchez només evidencia la injustícia crònica que sofreix el poble sahrauí. Mereixen llibertat i independència. Així ho ha reconegut la comunitat internacional a través de l'ONU”, subratlla.
No rebaixa el to quan la conversa aterra a Rabat. Ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta i dies després que el ministre de Justícia marroquina reivindiqués “drets històrics i geogràfics” sobre la ciutat autònoma, alguna cosa que Exteriors va rebutjar immediatament. Bardem ho llegeix així: “Gràcies al suport mediàtic i diplomàtic dels governs dels Estats Units i Israel, el Marroc se sent més embravit que mai per a exercir la pressió migratòria que desitgi amb la condició de sembrar el caos en un país que considera oposat en el fons i la forma. Els tractats de pesca, el control de les fronteres, els acords del gas algerià i, per descomptat, el reconeixement del Sàhara com a propietat marroquina són, entre altres, les raons per les quals subornen a Espanya. I, aquesta vegada, ho han fet disparant éssers humans desesperats com a actitud coactiva”.
Fort compromís social
Parlar així tampoc és nou en ell. En 2012, va produirHijos de las nubes, la última colonia, documental sobre el Sàhara que va guanyar el Goya. Per a llavors ja havia recorregut mig món: el fill de Pilar Bardem es va fer popular amb Jamón, jamón i va ser el primer intèrpret espanyol a guanyar un Oscar gràcies a No es país para viejos. Una carrera de fites que mai ha desplaçat el seu fort compromís social. Amb aquest currículum, la paraula valentia podria sonar solemne. Ell, en canvi, la baixa al sòl. “Ser valent com a actor, per a mi, significa el mateix que ser-ho com a lampista, professor o bomber. El problema és considerar audaç a qualsevol persona que doni suport al compliment dels drets humans. És aquest escenari el que hauria de fer-nos pensar què és el que considerem normal i acceptable”, apunta.
A Bardem li queden pocs territoris per conquistar. El ser querido, no obstant això, li retorna a un delicat: el cinema espanyol i un personatge que viu de ser admirat mentre fracassa en l'íntim. La pel·lícula va competir per la Palma d'Or a Cannes i va sortir sense premi, encara que la seva presentació va acabar amb més de vuit minuts d'aplaudiments i el dol amb Victoria Luengo va centrar bona part dels elogis. Potser, per això, Esteban incomoda tant. No és un monstre llunyà. És un home brillant que ha confós talent amb permís, autoritat amb impunitat. Bardem ha interpretat a malvats més evidents. Però pocs, segurament, tan recognoscibles.
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