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L'agenda més destacada d'aquest dimecres 26 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Pelukass, formació que actuarà a Torroella de Montgrí.

Pelukass, formació que actuarà a Torroella de Montgrí. / DdG

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Redacció

Redacció

Girona

El FITAG acull 3 representacions teatrals.

On i quan?

A les 19:30 h, al Centre cívic Sant Narcís, Manual de la buena esposa, de Maru-Jasp, d’Alcalá de Henares.

A les 21 h, al Pati de la Casa de Cultura, Othello, de Teatre del Centre Cultural d’Anyksciai, de Lituània.

A les 22:30 h, al Pati de les Magnòlies, Sweet Addictions, de The Studio Beloe, de Ginebra (Suïssa).

També, el cicle Notes al Parc porta Anna Urpina.

On? Al Passeig de la Sardana.

Quan? A les 20 h.

Banyoles

Claire Victoria Roberts oferirà un concert a Banyoles.

On? Al Set Cafè.

Quan? A les 21 h.

Cadaqués

L'Art de La Guitarra acull, a Cadaqués, Diego Cortés & Rafa Martín.

On? A l'Església de Santa Maria.

Quan? A les 21 h.

Calella de Palafrugell

El 43è cicle de concerts d’estiu Joventuts Musicals de Palafrugell presenta Fantasia de violí, a càrrec de Jordan Ofiesh.

On? A l'Església de Sant Pere.

Quan? A les 20 h.

Vilabertran

Continua la XXXIV Schubertíada amb Bernat Prat i Maria Florea (violí); Noemí Fúnez i María Rallo (viola); i Blai Bosser i Oriol Prat (violoncel).

On? A la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.

Quan? A les 20:30 h.

Festa Major de Sant Hilari Sacalm

On i quan?

De 10 h a 13 h, als Jardins de Can Rovira, jocs de fusta.

A les 22 h, al Teatre Catalunya, representació de l’obra «Mortal», de Jaume Fàbregas i Jordi Ferragut.

Festa de Torroella de Montgrí

On i quan?

A les 11 h, a la Plaça de la Vila, cercavila i ball de gegantons i capgrossos.

A les 12 h, al Convent dels Agustins, a la plaça Onze de Setembre i al carrer 1 d’octubre del 2017, vermut explosiu acompanyat amb la música tribut a George Shearing.

A les 17:30 h, a la Plaça de la Vila, audició de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal.

A les 18 h, al Passeig de l’Església, espectacle familiar amb l’Albert Such, amb berenar per a la mainada.

A les 19:30 h, als Jardins John Lennon, concert de tarda amb l’orquestra La Principal de la Bisbal.

A les 22 h, al carrer 1 d’octubre del 2017, La Nocturna.

A les 22:30 h, als Jardins John Lennon, ball amb l’orquestra La Principal de la Bisbal.

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A les 23:30 h, a l’espai de barraques, concert de Litus3 i de Pelukass.

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