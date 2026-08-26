L'agenda més destacada d'aquest dimecres 26 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Girona
El FITAG acull 3 representacions teatrals.
On i quan?
A les 19:30 h, al Centre cívic Sant Narcís, Manual de la buena esposa, de Maru-Jasp, d’Alcalá de Henares.
A les 21 h, al Pati de la Casa de Cultura, Othello, de Teatre del Centre Cultural d’Anyksciai, de Lituània.
A les 22:30 h, al Pati de les Magnòlies, Sweet Addictions, de The Studio Beloe, de Ginebra (Suïssa).
També, el cicle Notes al Parc porta Anna Urpina.
On? Al Passeig de la Sardana.
Quan? A les 20 h.
Banyoles
Claire Victoria Roberts oferirà un concert a Banyoles.
On? Al Set Cafè.
Quan? A les 21 h.
Cadaqués
L'Art de La Guitarra acull, a Cadaqués, Diego Cortés & Rafa Martín.
On? A l'Església de Santa Maria.
Quan? A les 21 h.
Calella de Palafrugell
El 43è cicle de concerts d’estiu Joventuts Musicals de Palafrugell presenta Fantasia de violí, a càrrec de Jordan Ofiesh.
On? A l'Església de Sant Pere.
Quan? A les 20 h.
Vilabertran
Continua la XXXIV Schubertíada amb Bernat Prat i Maria Florea (violí); Noemí Fúnez i María Rallo (viola); i Blai Bosser i Oriol Prat (violoncel).
On? A la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.
Quan? A les 20:30 h.
Festa Major de Sant Hilari Sacalm
On i quan?
De 10 h a 13 h, als Jardins de Can Rovira, jocs de fusta.
A les 22 h, al Teatre Catalunya, representació de l’obra «Mortal», de Jaume Fàbregas i Jordi Ferragut.
Festa de Torroella de Montgrí
On i quan?
A les 11 h, a la Plaça de la Vila, cercavila i ball de gegantons i capgrossos.
A les 12 h, al Convent dels Agustins, a la plaça Onze de Setembre i al carrer 1 d’octubre del 2017, vermut explosiu acompanyat amb la música tribut a George Shearing.
A les 17:30 h, a la Plaça de la Vila, audició de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal.
A les 18 h, al Passeig de l’Església, espectacle familiar amb l’Albert Such, amb berenar per a la mainada.
A les 19:30 h, als Jardins John Lennon, concert de tarda amb l’orquestra La Principal de la Bisbal.
A les 22 h, al carrer 1 d’octubre del 2017, La Nocturna.
A les 22:30 h, als Jardins John Lennon, ball amb l’orquestra La Principal de la Bisbal.
A les 23:30 h, a l’espai de barraques, concert de Litus3 i de Pelukass.
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