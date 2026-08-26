Mor als 80 anys Tim Curry, protagonista d’It i The Rocky Horror Picture Show
El carismàtic actor va ser una figura icònica del cinema, la televisió i el teatre durant la segona meitat del segle XX
David Morán
Tim Curry, llegendari actor de cinema i televisió i carismàtic protagonista d’It i The Rocky Horror Picture Show, ha mort als 80 anys, segons ha informat TMZ. L’intèrpret britànic, una de les figures més recognoscibles del cinema, la televisió i el teatre de la segona meitat del segle XX, va debutar al West End londinenc amb el musical Hair i, des d’aleshores, va exhibir un talent sobrenatural per encarnar tota mena de personatges, com més extrems i excessius, millor.
Curry, nascut el 1946, va ser el desquiciat i inoblidable doctor Frank-N-Furter de The Rocky Horror Picture Show, sí, però també el malèfic pallasso Pennywise d’It, el Senyor de la Foscor, tot banyes i tones de maquillatge color escarlata, a Legend, i el pirata John Silver a Els Teleñecos a l’illa del tresor. «Els meus agents estaven preocupats que pogués arruïnar la meva carrera, però és clar que no ha estat així. Per a mi va ser, crec, l’època més feliç de la meva vida. Era molt jove, em va portar a Hollywood, a Broadway i a una mena d’immortalitat molt peculiar, i n’estic molt agraït», va arribar a dir Curry a propòsit de la seva participació a The Rocky Horror Show, musical creat per Richard O’Brien el 1973 i pel·lícula de culte gairebé instantània des que va arribar als cinemes el 1978.
Tot i que no ha transcendit la causa de la mort, l’actor arrossegava problemes de salut des que va patir un ictus el 2012 i es va haver de sotmetre a una cirurgia cerebral que va afectar la seva mobilitat i la seva memòria.
Via: El Periódico
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