Nits de Circ desembarcarà avui a Palamós
El festival arriba per primer cop al municipi baixempordanès amb cinc representacions i més de 4.700 entrades venudes
Nits de Circ arribarà avui a Palamós, estrenant una nova seu en la seva sisena edició en què ja ha venut 5.700 entrades. La plaça Sarquella del municipi baix-empordanès acollirà cinc representacions fins diumenge, amb un 60% de les entrades venudes i una programació que comptarà amb artistes internacionals de vuit països. En total el recinte permet acollir fins a 19.500 butaques.
El festival ja ha fet el seu recorregut per Besalú i Roses, amb més d'11.300 localitats venudes i cinc representacions cadascuna. Enguany, l'espectacle ha batut rècord de participants amb 29 artistes, entre els quals malabaristes xilens, trapezistes volants estatunidencs, equilibristes austríacs, pallassos portuguesos o acròbates aeris hongaresos, entre d’altres. Un dels plats forts d'aquesta edició és la participació de la companyia Flying Caballero, recentment guardonada amb el primer premi per oferir tres quàdruples salts mortals al prestigiós Festival de Circ de Monte-Carlo.
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