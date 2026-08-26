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El Nits de Jazz de Platja d’Aro clourà amb l’estrena de l’espectacle Broadway Jazz Classics

El Festival tancarà el 28 d’agost amb una producció pròpia a càrrec de Dídac Flores

Dídac Flores, director musical de Broadway Jazz Classics.

Dídac Flores, director musical de Broadway Jazz Classics. / Sergi Panizo Heredia

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Redacció

Redacció

L’espectacle Broadway Jazz Classics tancarà aquest divendres 28 d’agost l’edició de 2026 del Festival Nits de Jazz de Platja d’Aro. El concert, una producció pròpia a càrrec de Dídac Flores, proposa un recorregut per Nova York i pels estàndards de jazz de principis del segle XX, amb George Gershwin i Cole Porter com a punt de partida. L’espectacle inclou alguns dels estàndards del jazz i temes del teatre musical.

La funció compta amb cinc veus solistes: Ruth Lorenzo, representant espanyola al Festival d’Eurovisió 2024 i guanyadora de la quarta edició del concurs Tu cara me suena d’Antena 3 TV; Jana Gómez, actriu de musicals com Aladdín, La Bella y la Bestia, Rent, El Despertar de la Primavera, Casi Normales i Anastasia; Alex Dee, col·laborador d’artistes com Nathy Peluso i Macaco i fundador de The Gourmets Vocal Quartet; Elena Ribera, fundadora de Goig, membre de grups com Les Fourchettes i Flux i col·laboradora de Lia Kali; i Javier Canales, actor de musicals com La Familia Addams, El aroma de Roma i El traje nuevo del emperador, i membre dels grups vocals The Gourmets Vocal Quartet, Jubilee Gospel & Soul i Black and White Xperience. Tots ells estaran acompanyats per una orquestra de cambra formada per piano, baix, percussió i vents, com també per l’actuació especial de la coral Gospel d’Aro.

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El repertori inclou peces de musicals d’Andrew Lloyd Webber, Stephen Sond-heim i Kander & Ebb, entre d’altres. Combinarà jazz, soul, blues, pop i R&B. Entre les cançons que formaran part del concert hi ha Summertime, Life is a Cabaret, All That Jazz i Maria de West Side Story.

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