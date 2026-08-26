Necrològiques
Aquesta és la programació del Festival Acústica de Figueres 2026
Figueres acollirà del 27 al 30 d'agost una nova edició de l'Acústica, que comptarà amb la participació de 25 artistes
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Sopa de Cabra, La Fúmiga, La Ludwig Band, Pastora, 31 Fam, Alosa i Fades són alguns dels artistes que actuaran a la 23a edició de l’Acústica, que se celebrarà del 27 al 30 d’agost a Figueres. El festival tornarà a omplir el centre de la ciutat amb una programació que combina grans noms del panorama musical català, bandes intergeneracionals i propostes emergents, amb 25 concerts repartits en escenaris molt propers entre ells. Aquesta és la programació completa:
Dijous 27 d'agost
- 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya
- 22.00 h · Llach Gener 76 · Teatre Jardí
- 22.00 h · Quim Mandado · Plaça Catalunya
- 00.00 h · Iseo & Dodosound · Plaça Catalunya
- 01.30 h · DJ Alegre · Plaça Catalunya
Divendres 28 d'agost
- 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya / Carrer Caamaño
- 19.00 h · Filomena · La Rambla
- 21.00 h · Cloe Riembau (Guanyadora Sona 9) · Plaça Palmera
- 22.15 h · Def Con Dos · Plaça Catalunya
- 22.30 h · Alosa · Plaça Palmera
- 23.00 h · Buhos 20 anys · La Rambla
- 00.15 h · Pastora · Plaça Catalunya
- 01.15 h · La Fúmiga · La Rambla
- 01.30 h · Fades · Plaça Palmera
- 02.00 h · Serial Killerz · Plaça Catalunya
Dissabte 29 d'agost
- 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya / Carrer Caamaño
- 19.00 h · País de Xauxa · La Rambla
- 21.00 h · Carlota Giró · Plaça Catalunya
- 21.00 h · Joina · Plaça Palmera
- 22.30 h · Max Navarro · Plaça Catalunya
- 22.45 h · Dan Peralbo i El Comboi · Plaça Palmera
- 23.00 h · Sopa de Cabra · La Rambla
- 00.15 h · 31 Fam · Plaça Catalunya
- 01.15 h · La Ludwig Band · La Rambla
- 01.45 h · Malifeta · Plaça Palmera
- 02.00 h · Mon DJ · Plaça Catalunya
Diumenge 30 d'agost
- 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya
- 19.00 h · Locomia · La Rambla
- 20.00 h · Orquestra Di-versiones · La Rambla
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