Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vicio Gironainstitut ErmessendaErola Jonsvaga docentsTsygankovBàsquet GironaDalí Disney
instagramlinkedin

Aquesta és la programació del Festival Acústica de Figueres 2026

Figueres acollirà del 27 al 30 d'agost una nova edició de l'Acústica, que comptarà amb la participació de 25 artistes

Un concert de l'Acústica de l'any passat.

Un concert de l'Acústica de l'any passat. / Jordi Callol

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Figueres

Sopa de Cabra, La Fúmiga, La Ludwig Band, Pastora, 31 Fam, Alosa i Fades són alguns dels artistes que actuaran a la 23a edició de l’Acústica, que se celebrarà del 27 al 30 d’agost a Figueres. El festival tornarà a omplir el centre de la ciutat amb una programació que combina grans noms del panorama musical català, bandes intergeneracionals i propostes emergents, amb 25 concerts repartits en escenaris molt propers entre ells. Aquesta és la programació completa:

Dijous 27 d'agost

  • 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya
  • 22.00 h · Llach Gener 76 · Teatre Jardí
  • 22.00 h · Quim Mandado · Plaça Catalunya
  • 00.00 h · Iseo & Dodosound · Plaça Catalunya
  • 01.30 h · DJ Alegre · Plaça Catalunya
Quim Mandado, en concert.

Quim Mandado actua a la plaça Catalunya / Cedida

Divendres 28 d'agost

  • 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya / Carrer Caamaño
  • 19.00 h · Filomena · La Rambla
  • 21.00 h · Cloe Riembau (Guanyadora Sona 9) · Plaça Palmera
  • 22.15 h · Def Con Dos · Plaça Catalunya
  • 22.30 h · Alosa · Plaça Palmera
  • 23.00 h · Buhos 20 anys · La Rambla
  • 00.15 h · Pastora · Plaça Catalunya
  • 01.15 h · La Fúmiga · La Rambla
  • 01.30 h · Fades · Plaça Palmera
  • 02.00 h · Serial Killerz · Plaça Catalunya
La segona Bertranada Fest congrega unes 8.000 persones als concerts de Ginestà i Búhos

Buhos celebra enguany 20 anys. / Jordi Callol

Dissabte 29 d'agost

  • 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya / Carrer Caamaño
  • 19.00 h · País de Xauxa · La Rambla
  • 21.00 h · Carlota Giró · Plaça Catalunya
  • 21.00 h · Joina · Plaça Palmera
  • 22.30 h · Max Navarro · Plaça Catalunya
  • 22.45 h · Dan Peralbo i El Comboi · Plaça Palmera
  • 23.00 h · Sopa de Cabra · La Rambla
  • 00.15 h · 31 Fam · Plaça Catalunya
  • 01.15 h · La Ludwig Band · La Rambla
  • 01.45 h · Malifeta · Plaça Palmera
  • 02.00 h · Mon DJ · Plaça Catalunya

Notícies relacionades

Els Pets i Sopa de Cabra es retroben un quart de segle després a Sons del Món

Sopa de Cabra actua a la Rambla. / Jordi Callol

Diumenge 30 d'agost

  • 18.00 h · Obertura espai food trucks · Plaça Catalunya
  • 19.00 h · Locomia · La Rambla
  • 20.00 h · Orquestra Di-versiones · La Rambla

Via: Empordà

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents