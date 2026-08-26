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La Schubertíada reprèn la integral dedicada a Bach

La Canònica de Vilabertran va acollir un recital a càrrec dels pianistes Albert Cano, Emma Stratton i Nicolás Margarit

La pianista Emma Stratton en un concert a la Schubertíada, a Vilabertran.

La pianista Emma Stratton en un concert a la Schubertíada, a Vilabertran. / David Borrat

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Ariadna Sala

Ariadna Sala

Vilabertran

La Canònica de Santa Maria de Vilabertran va acollir dimarts un recital a càrrec dels pianistes Albert Cano Smit, Emma Stratton i Nicolás Margarit dins la Schubertíada. El repertori va reprendre la integral dedicada a Bach, donant protagonisme al piano, amb les sis Suites angleses, les sis Suites franceses i les sis Partites. El festival va començar aquesta integral el 2022 amb sonates i partites per a violí i la clourà l'any vinent amb una tercera part.

Els músics van anar-se alternant, interpretant cadascú dues de les peces de la integral. Stratton va encetar el concert amb la quarta Suite francesa i la cinquena Partita; seguidament, Margarit li va prendre el relleu amb la quarta i la cinquena suites angleses; i després d'una pausa, Cano va continuar amb la tercera Suite anglesa i la sisena Partita.

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Prèviament, el festival va acollir un recital dins el projecte Lied the Future amb Klara Brockhaus (soprano) i Rodolfo Focarelli (piano); Alba Valdivieso (soprano) i Carlos Bujosa (piano); i Bruno Meichsner (baríton) i Daniel Prinz (piano), que van interpretar lieder de Schubert, Strauss, Duparc Ullmann o Brahms, entre altres.

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