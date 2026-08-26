S'estrena als cinemes la pel·lícula més ambiciosa de la saga de Tadeu Jones
La quarta entrega de la saga familiar s'estrenarà a 44 països i a unes 550 sales a tot l'Estat
Quan la primera pel·lícula de la saga Tadeu Jones va estrenar-se als cinemes l'any 2012, ni el director Enrique Gato ni Ikiru Films, la productora a càrrec del gironí Edmon Roch, s'imaginaven que més de deu anys després, el simpàtic arqueòleg inspirat en Indiana Jones continuaria vivint aventures i acumulant un èxit rere l'altre.
Tadeu Jones 4: La llàntia meravellosa s'estrenarà avui als cinemes quatre anys després de l'última entrega, amb una distribució de primer nivell que la portarà simultàniament a països com França, Alemanya o Portugal, i que d'aquí a unes setmanes també arribarà a Mèxic, Regne Unit, Itàlia, el Perú o l'Argentina. En total, es podrà veure a la pantalla gran a 44 països, i amb perspectiva de créixer encara més en un futur en països on el film ha tingut molt èxit, entre els quals la Xina. Segons Roch, la distribució, a càrrec de Paramount, ha fet una aposta "molt gran per la pantalla gran", de fet, "la més gran que hem tingut fins ara", assegura.
Pel que fa a la seva distribució a l'Estat, Tadeu Jones es podrà veure a 410 cinemes, en molts d'ells amb més d'una sala, fet que elevarà les projeccions a unes 550 pantalles.
A Catalunya, el film arribarà doblat al català a una quarantena de sales, mantenint la majoria de les veus originals (Michelle Jenner, Carlos Latre, Óscar Barberán o Lluís Posada, entre altres). A les comarques gironines, es podran trobar sessions en català als Ocine Girona, Cat Cinemes de Figueres, Cines Olot, Cinemes Roses i l'Odeon Multicines de Salt.
Les claus de l'èxit
L'èxit d'aquesta saga, que ja s'ha convertit en una marca consolidada del cinema espanyol, rau, segons Roch, en el seu caràcter familiar: "no són pel·lícules infantils, estan pensades perquè la gaudeixin els petits i també els adults, ja que hi ha coses que captaran millor els nens, i bromes i acudits que enganxen als pares", subratlla el productor. "Volem que funcioni a tots els nivells", rebla, i recorda que està pensada per una franja d'edat que va des dels 3 fins als 99 anys.
Roch explica que la quarta entrega ha estat "la més complexa" de fer de totes: "a cada pel·lícula ens imposem nous reptes i millorar, tant a nivell tècnic com en les històries que expliquem" subratlla el productor. Els nous personatges, la figuració dels extres o els paisatges de civilitzacions antigues són alguns dels elements que s'asseguren de perfilar i millorar a cada film. En aquest últim, diu, els espectadors hi podran trobar més diversió i sorpreses. Pel que fa als assumptes tècnics de l'animació, subratlla que "no té res a veure" el que van fer a la primera entrega amb les "millores evidents" que han pogut ensenyar en aquesta última. "Cada pel·lícula nova és un repte, són quatre anys de feina entre l'una i l'altra, i fins que no n'hem acabat una, no comencem a treballar en la següent, volem fer bé les coses", conclou el productor.
Si l'argument de la tercera entrega -Tadeu Jones 3: La taula maragda- girava al voltant de la descoberta d'un sarcòfag i la maledicció d'una mòmia, la quarta part fa seus els viatges en el temps i la llàntia màgica de l'Aladí. També se sumaran a l'aventura nous personatges, com l'Olímpia, la filla d'en Tadeu i la Sara, i hauran de fer front al desig que la Mòmia demanarà a la llàntia, i que els farà anar de corcoll.
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