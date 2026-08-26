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El Teatre de Lloret acull més de 30.000 espectadors durant el primer semestre

L’equipament ha incrementat prop del 25% la venda d’entrades durant aquest període

Entre els espectacles amb més públic hi ha hagut “Un sogre de lloguer”, “La corona d’espines”, “El dia del Watusi”, “Plaer culpable i Beethoven”

Teatre de Lloret.

Teatre de Lloret. / Cedida

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Redacció

Redacció

El Teatre de Lloret ha tancat el primer semestre de 2026 amb 30.108 espectadors, un 9% més que en el mateix període de l'any passat. Durant el mateix període i fins al 30 de juny, l’equipament també ha incrementat prop del 25% els ingressos per la venda d'entrades.

L'increment d'espectadors s'explica principalment pel creixement de la programació d'arts escèniques. Les funcions de teatre, música i dansa han reunit 9.827 assistents, un 87% més que durant el primer semestre de 2025. Entre els espectacles amb més públic hi ha hagut Un sogre de lloguer, La corona d’espines, El dia del Watusi, Plaer culpable i Beethoven.

Dins de la programació del primer semestre també hi ha hagut un cicle dedicat al dramaturg, director i compositor lloretenc Xavier Albertí. Les obres La corona d’espines, Beethoven i Compto cada passa meva sobre la terra han reunit prop de 700 espectadors.

Més enllà de la programació artística, el Teatre de Lloret també ha acollit activitats d'entitats, teatre i dansa escolar, residències artístiques i altres usos vinculats a la vida cultural del municipi. Les tres sales d'assaig han registrat 4.976 usuaris, un 20% més que en el primer semestre de l'any anterior.

Les residències artístiques, per exemple, han passat de 47 a 187 participants entre els mesos de gener i juny. Segons l'Ajuntament, aquesta activitat continua consolidant-se com una de les línies de treball del Teatre.

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El pròxim divendres 28 d'agost, a les 20 h, el Teatre de Lloret presentarà la temporada de tardor, amb la programació de teatre, dansa, música i cinema dels mesos entrants. L'acte serà gratuït i obert a tothom.

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