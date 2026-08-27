Una Acústica perquè tornin a sonar les guitarres
La 23a edició del festival arrenca avui amb Llach-Gener 76, Quim Mandado, i Iseo & Dodosound, i tindrà corda fins diumenge als tres escenaris habituals
L’Acústica es posa avui en marxa per fer de la ciutat de Figueres un festival de música amb el clam que «tornen les guitarres» i els clàssics escenaris de la Rambla, la Plaça Catalunya i la Plaça Palmera acollint alguns dels grans noms de l’escena catalana. Sopa de Cabra, de gira pel quarantè aniversari; La Fúmiga, en el darrer concert gratuït abans d’acomiadar-se; La Ludwig Band, per primer cop a la Rambla; Buhos, celebrant els vint anys; 31FAM, per primer cop al festival; o Iseo & Dodosound, grup basc molt estimat a Catalunya són alguns dels caps de cartell de la 23a edició del festival, que tindrà corda fins diumenge amb una assistència que no s’espera que baixi de les 100.000 persones. El clima, per cert, apunta a respectar la festa.
Com és habitual i marca de la casa, la gran majoria dels vint-i-cinc concerts programats són de caràcter gratuït, amb l’única excepció de l’inaugural, Llach-Gener 76, avui a les 22 h al Teatre Municipal El Jardí. Els passis, a entre 25 i 35 euros, permetran reviure, cinquanta anys després, una de les actuacions mítiques del cantautor enmig de la Transició. Aquesta vegada, les veus principals seran les de Gemma Humet i Joan Reig, amb direcció musical de Manel Camp, autor de les partitures i arranjaments originals el 1976. En paral·lel, a la Plaça Catalunya, Quim Mandado, veu de Sangtraït, vindrà «a donar a fer que existeix el metal» amb «una hora i mitja de canya», tal com promet, abans que, a les 00 h, Iseo & Dodosound facin vibrar Figueres al ritme del seu reggae. Amb deu anys i quatre àlbums de trajectòria, el conjunt basc torna a l’Acústica, on el 2018 i el 2019 havia encadenat actuacions amb la potent secció de vents The Mousehunters. La gironina Dj Alegre tancarà la nit.
Divendres i dissabte s’apuja el ritme amb els tres escenaris sonant al llarg de la nit. A partir de les 21 h comença la part més potent de l’Acústica, que demà enceta la bisbalenca i guanyadora del Sona 9 Cloe Riembau (21h, Plaça Palmera). A les 22.30 h la seguirà el duet Alosa, debutant a l’Acústica i que vol «connectar» amb cançons populars, ja solapant-se amb l’intens i contrastat rap metal de Def Con Dos (22.15 h, Plaça Catalunya). A les 23 h, la Rambla se sumarà al rebombori de la mà de Buhos, grup assidu del festival que continua incombustible després de vint anys de trajectòria. Rere seu, en canvi, La Fúmiga, que ja n’ha tingut prou, farà el darrer concert gratuït de la seva gira de comiat (01.15 h) complint el «somni» d’actuar a la Rambla. Pastora (00.15 h, Plaça Catalunya) i Fades (01.30 h, Plaça Palmera) també pujaran als escenaris abans que Serial Killerz tanquin la nit amb una sessió que combina DJ i bateria en directe a partir de les 02 h a la Plaça Catalunya.
Dissabte, a les 21 h, ja hi haurà doble concert amb dos noms de casa, Joina a la Plaça Palmera i Carlota Giró a la Catalunya. Max Navarro començarà allà mateix a les 22.30 h precedint 31 FAM (00.15 h) i Mon Dj (02 h). A la Palmera, Dan Peralbo i el Comboi duran la seva energia a partir de les 22.45 h, en una nit que seguirà amb els valencians Malifeta, amb exmembres de Zoo i Pupil·les. La Rambla acollirà, des de les 23 h, Sopa de Cabra i La Ludwig Band, que amb el seu concert haurà actuat en els tres escenaris del festival.
Abans de tota la rauxa, això sí tots dos dies a les 19 h i a la Rambla sonarà la programació de l’Acustiqueta. Demà, amb Filomena, i, dissabte, amb País de Xauxa, de trentè aniversari. Com els darrers anys, l’Acustiqueta també tancarà diumenge el festival amb el concert de l’Orquestra Di-Versiones (20 h). Abans (19 h), això sí, Locomía haurà fet el seu particular comiat a l’Acústica amb esperit festiu i desacomplexat.
Dispositiu especial
Figueres ja s’ha posat a punt per a una de les grans cites de l’any amb un desplegament policial de 450 efectius al llarg dels quatre dies de festival i el Punt Lila (obert de 22 h 05 h de dijous a dissabte) instal·lat a la plaça Doctor Ernest Vila, vora el centre de coordinació d’emergències. L’espai de la Rambla tindrà un aforament màxim de 10.500 persones que es controlarà a través dels deu punts d’accés a la zona. A més, la ciutat comptarà amb 1.500 places d’aparcament gratuït repartides en diferents punts del municipi.
Sense macroescenari
Una de les principals novetats de la 22a edició de l’Acústica, el 2025, va ser la implantació d’un nou macroescenari temporal, el Figueres Acústica Arena, amb capacitat per a 20.000 persones. L’espai va omplir-se exhaurint entrades pel concert que va fer-hi Oques Grasses complementant la programació del festival, que mantenia el seu caràcter públic i gratuït. L’extra de públic aportat per l’actuació va enfilar la xifra d’espectadors dels 100.000 habituals a 120.000 persones.
Si bé després de l’èxit d’aquesta escena a gran escala el director del festival, Xavi Pascual, va assegurar que el Figueres Acústica Arena havia «vingut per quedar-se», la realitat és diferent un any després. L’experiència no es repetirà després que l’organització no hagi trobat cap grup disponible amb capacitat de convocatòria suficient per omplir un recinte de la mida de l’Arena, tot i que si hi ha la possibilitat no es descarta recuperar l’espai en futures edicions. En tot cas, l’essència de l’Acústica és i serà una programació de qualitat als carrers de la ciutat i oberta a tothom, i això es mantindrà inalterable a partir que aquest dijous comencin a sonar les guitarres.
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