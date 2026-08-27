El millor per fer aquest dijous 27 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Palamós
El Nits de Circ continua amb la presència de malabaristes, equilibristes, pallassos o acròbates d’arreu del món.
On? A la plaça Sarquella.
Quan? A les 21:30 h.
Banyoles
Banyoles acull el concert de Vice & Coro.
On? Al Set Cafè.
Quan? A les 20 h.
Bordils
Els Concerts de Tornada presenten Ernest Prana.
On? A la plaça de l'Església.
Quan? A les 21 h.
Figueres
Arriba l'Acústica a Figueres.
On i quan?
De 18 h a 05 h, a la Plaça Catalunya, Espai Food Trucks.
A les 22 h, al Teatre Municipal El Jardí, Concert Llach - Gener 76, amb les veus principals de Gemma Humet i Joan Reig.
A les 22 h, a Plaça Catalunya, Quim Mandado, amb el seu espectacle Obrint camí.
A les 0:00 h, a Plaça Catalunya, Iseo y Dodosound.
A les 01:30 h, a Plaça Catalunya, Dj Alegre.
Vilabertran
Maximilian Kromer actua amb el piano, avui, a la XXXIV Schubertíada.
On? A la Canònica de Santa Maria.
Quan? A les 20:30 h.
Festa Major de Sant Antoni de Calonge
On i quan?
A les 19 h, al mirador espigó de l’Amistat, concurs de pintura sobre l’asfalt.
A les 22 h, a la Plaça de la Llibertat, Nou Màgics.
De 19 h a 21 h, a la Plaça de la Pau, partides d’escacs obertes a tothom i per a totes les edats.
Festa Major de Sant Hilari Sacalm
On i quan?
De 10 h a 13 h, als Jardins de Can Rovira, jocs de fusta.
A les 10:30 h, a la Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas, presentació del conte Els de la U: en Lluc, l’Hug i en Bruc en acció, a càrrec de Duna Badia, Georgina Vilà i Imma Sancho.
A les 17 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, lliurament de premis del concurs d’il·lustració de la portada del programa de festa major.
A continuació, espectacle de dansa amb Iris Ceballos i exhibició del grup de flamenc i dansa Ester Valverde.
A les 18:30 h, a la Plaça Dr. Robert, pregó de festa major a càrrec d’Antoni Miralpeix.
A les 19:30 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, sortida del XI Carro Tour pels bars del poble, per a majors de 18 anys.
A les 22 h, des de la plaça 1 d’octubre fins a la plaça Moragues, correfoc amb els Guillables.
Després, a la Plaça Moragues, ball amb l’orquestra Montecarlo.
A les 01:30 h, a la zona esportiva, BRRQS: Bulma Beat.
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