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El millor per fer aquest dijous 27 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Imatge de l'edició del 2025 del Festival Acústica de Figueres.

Imatge de l'edició del 2025 del Festival Acústica de Figueres. / Jordi Callol

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Redacció

Redacció

Palamós

El Nits de Circ continua amb la presència de malabaristes, equilibristes, pallassos o acròbates d’arreu del món.

On? A la plaça Sarquella.

Quan? A les 21:30 h.

Banyoles

Banyoles acull el concert de Vice & Coro.

On? Al Set Cafè.

Quan? A les 20 h.

Bordils

Els Concerts de Tornada presenten Ernest Prana.

On? A la plaça de l'Església.

Quan? A les 21 h.

Figueres

Arriba l'Acústica a Figueres.

On i quan?

De 18 h a 05 h, a la Plaça Catalunya, Espai Food Trucks.

A les 22 h, al Teatre Municipal El Jardí, Concert Llach - Gener 76, amb les veus principals de Gemma Humet i Joan Reig.

A les 22 h, a Plaça Catalunya, Quim Mandado, amb el seu espectacle Obrint camí.

A les 0:00 h, a Plaça Catalunya, Iseo y Dodosound.

A les 01:30 h, a Plaça Catalunya, Dj Alegre.

Vilabertran

Maximilian Kromer actua amb el piano, avui, a la XXXIV Schubertíada.

On? A la Canònica de Santa Maria.

Quan? A les 20:30 h.

Festa Major de Sant Antoni de Calonge

On i quan?

A les 19 h, al mirador espigó de l’Amistat, concurs de pintura sobre l’asfalt.

A les 22 h, a la Plaça de la Llibertat, Nou Màgics.

De 19 h a 21 h, a la Plaça de la Pau, partides d’escacs obertes a tothom i per a totes les edats.

Festa Major de Sant Hilari Sacalm

On i quan?

De 10 h a 13 h, als Jardins de Can Rovira, jocs de fusta.

A les 10:30 h, a la Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas, presentació del conte Els de la U: en Lluc, l’Hug i en Bruc en acció, a càrrec de Duna Badia, Georgina Vilà i Imma Sancho.

A les 17 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, lliurament de premis del concurs d’il·lustració de la portada del programa de festa major.

A continuació, espectacle de dansa amb Iris Ceballos i exhibició del grup de flamenc i dansa Ester Valverde.

A les 18:30 h, a la Plaça Dr. Robert, pregó de festa major a càrrec d’Antoni Miralpeix.

A les 19:30 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, sortida del XI Carro Tour pels bars del poble, per a majors de 18 anys.

A les 22 h, des de la plaça 1 d’octubre fins a la plaça Moragues, correfoc amb els Guillables.

Després, a la Plaça Moragues, ball amb l’orquestra Montecarlo.

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A les 01:30 h, a la zona esportiva, BRRQS: Bulma Beat.

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