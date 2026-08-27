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Roben de matinada el Tresor de Villena, joia de l’Edat del Bronze

El conjunt d’orfebreria prehistòrica va ser descobert el 1963 i està considerat un dels grans tresors de l’Edat del Bronze

Roben de matinada el Tresor de Villena, joia de l’Edat del Bronze

Roben de matinada el Tresor de Villena, joia de l’Edat del Bronze / Rafa Arjones

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Sara Rodríguez

El Tresor de Villena ha estat robat durant la matinada d’aquest dijous del Museu de Villena (Muvi), segons ha pogut confirmar aquest diari. De moment, és la informació que ha transcendit sobre el succés.

El conjunt arqueològic, un dels principals emblemes de la ciutat i la peça més destacada del museu, està compost fonamentalment per peces d’or. Entre elles hi ha onze bols, 28 braçalets —el grup més nombrós— i tres ampolles, a més d’altres peces diverses. El tresor inclou també tres ampolles de plata, un botó d’ambre i or, un remat de ferro i or i un braçalet de ferro.

El conjunt està datat cap a l’any 1.000 abans de Crist i va ser descobert el desembre del 1963 per l’arqueòleg José María Soler i els seus col·laboradors. Les peces van aparèixer a l’interior d’una gerra que es trobava oculta al llit d’una rambla del terme municipal de Villena.

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L’orfebreria del conjunt representa un dels màxims exponents de la metal·lúrgia prehistòrica. Per a la recerca especialitzada, constitueix, juntament amb els tresors de les tombes reials de Micenes (Grècia), un dels conjunts de vaixella àuria més importants de l’Edat del Bronze.

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Via: El Periódico

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