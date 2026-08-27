Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acadèmia GironaGalls barallaLa SantaCalor parcs infantilsVaga docentsFITAGAlzines - Bell-lloch
instagramlinkedin

Setze espectacles destacats del nou Temporada Alta

Artistes internacionals i de casa protagonitzen alguna de les peces més cridaneres de la 35a edició del festival

&quot;Calentamiento&quot;.

"Calentamiento". / Simone Fratini

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

Cherkaoui i Zimmermann, per fi junts

&quot;HAS BEEN&quot;.

"HAS BEEN". / Basil Stücheli

HAS BEEN, tragicomèdia física sobre el pas del temps, obre Temporada Alta reunint per primer cop un coreògraf i un ballarí cabdals en l’escena europea contemporània. 4 i 5 d’octubre.

La nova antidistopia de Needcompany

&quot;Everything must change&quot;.

"Everything must change". / Vibe Stalpaert

La cia. belga estrena un muntatge de Everything Must Change renovat per Sung Im Hers i Maarten Seghers. Vuit intèrprets fan manifest sobre el fracàs amb dansa, teatre i cançó. 7 de desembre.

Una actriu ensorrada per les addiccions

&quot;Personas, lugares y cosas&quot;.

"Personas, lugares y cosas". / Mario Zamora

La protagonista de Personas, lugares y cosas (Irene Escolar) cau mentre representa La gavina. Viurà un pas per clíniques de desintoxicació i recaigudes lluitant amb la fragilitat. 29 de novembre.

Un bosc amb ecos shakespearians

&quot;The Forest&quot;.

"The Forest". / Alfredo Toriello

Cristiana Morganti i Claudio Tolcachir mesclen vida i contes en un commovedor viatge emocional per rècords, traïcions i relacions familiars entre teatre i dansa a The Forest. 24 i 25 d’octubre.

«Le Salon» de Peeping Tom, un plat fort

&quot;Le Salon revisited&quot;.

"Le Salon revisited". / Marc Deganck

Més de vint anys després de la seva creació, la companyia torna a una de les peces que la van consolidar: Una cambra amb les restes d’una família que manté les aparences. 21 i 22 de novembre.

Baró d'evel es busca a si mateixa

&quot;A la recerca de qui soc&quot;.

"A la recerca de qui soc". / Àlex Carmina/ Baró d'evel

LAB: A la recerca de qui soc mostra del procés de treball de la nova peça de Blai Mateu Trias com un laboratori. Hi participa el seu pare, Tortell Poltrona. 27 i 28 de novembre.

Un dels fenòmens flamencs d’enguany

&quot;Calentamiento&quot;.

"Calentamiento". / Simone Fratini

Rocío Molina, Pablo Messiez i El Niño de Elche firmen Calentamiento, una de les peces més espectaculars del flamenc que va a un territori físic perquè la festa no arribi al seu final. 27 de novembre.

Àngels Gonyalons, en defensa de Dorian Gray

&quot;El retrat de Dorian Gray&quot;.

"El retrat de Dorian Gray". / David Ruano

Acompanyada per un quintet de corda i un trio vocal masculí, l'actriu es posa en les carns d'Oscar Wilde enfrontant les crítiques a una de les seves obres mestres. 7 i 8 de desembre.

Connectar amb la família des de Bach

&quot;Bach en família&quot;.

"Bach en família". / Jordi Bover

La cia. Mal Pelo estrena a l’Estat una nova versió de l’obra del 2004 amb Bach en família. Pep Ramis i els seus tres fills exploren moviments a través d’El clavecí ben temperat. 29 d’octubre.

Un irònic parlament i la Terra en flames

&quot;Parlamento&quot;

"Parlamento" / Sebastián Arpesella

Piel de Lava torna a la sàtira política després de de Petróleo. Parlamento presenta quatre diputades amb retòrica de performance que segueixen discutint tot i el col·lapse del món. 30 d’octubre.

Manuel Liñán crema d'amor

&quot;Muerta de amor&quot;

"Muerta de amor" / marcosGpunto

Una de les figures del flamenc contemporani porta a escena Muerta de amor, un espectacle travessat pel desig, la fantasia i la provocació amb l'energia vital de dotze artistes. 16 d’octubre.

Castellucci reescriu el mite de Faust

Romeo Castellucci.

Romeo Castellucci. / Andrea Avezzu

Romeo Castellucci proposa un Faust que ja ha conegut el mal abans de trobar-se amb Mefistòfil. Faust. Fet, no dit, fa xocar el mite amb l’esfondrament i la crisi del llenguatge. 4 i 5 de desembre.

La Veronal enceta La trilogia de la vida

&quot;Living&amp;Leaving&quot;

"Living&Leaving" / Marcos Morau

Marcos Morau i la companyia obren un nou cicle amb la peça Living & Leaving, pensada per adaptar-se a un munt d’espais a partir del duet Marina Rodríguez i Fabio Calvisi. 21 de novembre.

Punks dels vuitanta busquen sobreviure

&quot;Verborrea&quot;

"Verborrea" / Carlos Luque

Una casa vella de la Sierra Norte de Madrid acull les restes de Verborrea, una banda punk dels anys vuitanta que va viure de pressa i va acabar malament. 4 de desembre.

«Estampida humana» incòmoda i afilada

&quot;Estampida humana&quot;

"Estampida humana" / Noli Provoste

La xilena Bonobo entrecreua tres històries: una reunió de veïns davant l’ocupació d’una plaça per persones sense llar, una botiga en fallida i una facció clandestina dels carabiners. 6 de novembre.

Notícies relacionades i més

Valérie Dreville en la nova vida de Teseu

&quot;Thésée, sa vie nouvelle&quot;.

"Thésée, sa vie nouvelle". / Claudia Ndeble

Guy Cassiers i l’actriu adapten la novel·la Thésée, sa vie nouvelle, de Camille de Toledo. Després del suïcidi del seu germà, la protagonista queda paralitzada en velles ferides. 23 i 24 d’octubre.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents