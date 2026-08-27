Setze espectacles destacats del nou Temporada Alta
Artistes internacionals i de casa protagonitzen alguna de les peces més cridaneres de la 35a edició del festival
Cherkaoui i Zimmermann, per fi junts
HAS BEEN, tragicomèdia física sobre el pas del temps, obre Temporada Alta reunint per primer cop un coreògraf i un ballarí cabdals en l’escena europea contemporània. 4 i 5 d’octubre.
La nova antidistopia de Needcompany
La cia. belga estrena un muntatge de Everything Must Change renovat per Sung Im Hers i Maarten Seghers. Vuit intèrprets fan manifest sobre el fracàs amb dansa, teatre i cançó. 7 de desembre.
Una actriu ensorrada per les addiccions
La protagonista de Personas, lugares y cosas (Irene Escolar) cau mentre representa La gavina. Viurà un pas per clíniques de desintoxicació i recaigudes lluitant amb la fragilitat. 29 de novembre.
Un bosc amb ecos shakespearians
Cristiana Morganti i Claudio Tolcachir mesclen vida i contes en un commovedor viatge emocional per rècords, traïcions i relacions familiars entre teatre i dansa a The Forest. 24 i 25 d’octubre.
«Le Salon» de Peeping Tom, un plat fort
Més de vint anys després de la seva creació, la companyia torna a una de les peces que la van consolidar: Una cambra amb les restes d’una família que manté les aparences. 21 i 22 de novembre.
Baró d'evel es busca a si mateixa
LAB: A la recerca de qui soc mostra del procés de treball de la nova peça de Blai Mateu Trias com un laboratori. Hi participa el seu pare, Tortell Poltrona. 27 i 28 de novembre.
Un dels fenòmens flamencs d’enguany
Rocío Molina, Pablo Messiez i El Niño de Elche firmen Calentamiento, una de les peces més espectaculars del flamenc que va a un territori físic perquè la festa no arribi al seu final. 27 de novembre.
Àngels Gonyalons, en defensa de Dorian Gray
Acompanyada per un quintet de corda i un trio vocal masculí, l'actriu es posa en les carns d'Oscar Wilde enfrontant les crítiques a una de les seves obres mestres. 7 i 8 de desembre.
Connectar amb la família des de Bach
La cia. Mal Pelo estrena a l’Estat una nova versió de l’obra del 2004 amb Bach en família. Pep Ramis i els seus tres fills exploren moviments a través d’El clavecí ben temperat. 29 d’octubre.
Un irònic parlament i la Terra en flames
Piel de Lava torna a la sàtira política després de de Petróleo. Parlamento presenta quatre diputades amb retòrica de performance que segueixen discutint tot i el col·lapse del món. 30 d’octubre.
Manuel Liñán crema d'amor
Una de les figures del flamenc contemporani porta a escena Muerta de amor, un espectacle travessat pel desig, la fantasia i la provocació amb l'energia vital de dotze artistes. 16 d’octubre.
Castellucci reescriu el mite de Faust
Romeo Castellucci proposa un Faust que ja ha conegut el mal abans de trobar-se amb Mefistòfil. Faust. Fet, no dit, fa xocar el mite amb l’esfondrament i la crisi del llenguatge. 4 i 5 de desembre.
La Veronal enceta La trilogia de la vida
Marcos Morau i la companyia obren un nou cicle amb la peça Living & Leaving, pensada per adaptar-se a un munt d’espais a partir del duet Marina Rodríguez i Fabio Calvisi. 21 de novembre.
Punks dels vuitanta busquen sobreviure
Una casa vella de la Sierra Norte de Madrid acull les restes de Verborrea, una banda punk dels anys vuitanta que va viure de pressa i va acabar malament. 4 de desembre.
«Estampida humana» incòmoda i afilada
La xilena Bonobo entrecreua tres històries: una reunió de veïns davant l’ocupació d’una plaça per persones sense llar, una botiga en fallida i una facció clandestina dels carabiners. 6 de novembre.
Valérie Dreville en la nova vida de Teseu
Guy Cassiers i l’actriu adapten la novel·la Thésée, sa vie nouvelle, de Camille de Toledo. Després del suïcidi del seu germà, la protagonista queda paralitzada en velles ferides. 23 i 24 d’octubre.
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