Temporada Alta es regala una 35a edició de primer nivell internacional
El festival, del 3 d’octubre al 8 de desembre, presenta la programació amb figures com Sidi Larbi Cherkaoui i Martin Zimmermann, Peeping Tom, Needcompany, Romeo Castellucci, Christiane Jatahy o Baró d'evel
Temporada Alta encetarà el 3 d’octubre una trenta-cinquena edició per la qual programa 91 espectacles i 131 funcions en 22 espais de nou municipis gironins. El festival, fins al 8 de desembre i en el segon any de Narcís Puig al capdavant, comptarà amb 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes (sis a l’Estat, quatre al país) per celebrar una xifra rodona que el manté com un punt de referència de la creació escènica de casa i d’arreu. En aquest sentit, enguany destaquen noms de l'altura de Sidi Larbi Cherkaoui i Martin Zimmermann, junts per primer cop i a càrrec de la inauguració; Peeping Tom o Needcompany, que al certamen presentaran noves obres; Romeo Castellucci i una aproximació radical i plàstica al mite de Faust; la finestra de Connexió Iberoamèrica, amb Christiane Jatahy recuperant Júlia-15 anys més tard o el guitarrista Eliades Ochoa, figura i cofundador de Buena Vista Social Club; però també noms d’aquí com Baro d’evel, Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Victoria Szpunberg, Carlota Gurt, Ramon Madaula o Xavier Bobés.
En total, s'oferten 45.436 entrades. La venda preferent serà els dies 1 i 2 de setembre, i el públic general podrà adquirir-les a partir del dia 3. El pressupost torna a superar els tres milions amb un total de 3.153.000 euros invertits en el festival. Girona i Salt seran epicentres de Temporada Alta, que s’estén a Maçanet de la Selva a més de seguir a Banyoles, Bescanó, Figueres, Palafrugell, Sant Gregori i Torroella de Montgrí.
Narcís Puig, director artístic del certamen, ha assegurat durant la presentació al Teatre Municipal que, tot i el 35è aniversari, "no som de fer grans celebracions, però sí de mirar cap endavant" i, ja que "les xifres fan patxoca", afirmar que tenen "impuls pels 35 anys següents". En el seu segon any al capdavant de Temporada Alta, Puig ha afirmat que es posa "el focus en la creació", destacant les estrenes absolutes i les dues obres en procés de creació (LAB). De fet, ha destacat que creu que "és el primer cop que quatre companyies demanen estrenar aquí el mateix any". Més enllà del teatre, Puig ha volgut valorar la nova col·laboració amb el Cruïlla, en el marc de la qual es programen concerts de Pink Martini & Storm Large o Eliades Ochoa, guitarrista i fundador de Buena Vista Social Club.
La programació internacional, que compta amb setze espectacles d’onze països, inclou quatre estrenes absolutes de calibre. A més de les noves obres dels xilens Hermanos Ibarra Roa (La muerte del padre) i la mig mexicana mig navarresa Oligor y Microscopía (Museo de los relámpagos), el públic veurà Peeping Tom recuperar una de ses peces fundacionals amb Le Salon «Revisited», coproducció del festival, com l’anterior; i Needcompany presentar el muntatge renovat pel director Maarten Seghers i la coreògrafa Sing Im Her d’Everything Must Change. "Estan en un moment de canvi i nova etapa", ha afirmat Puig.
Dos dels espectacles més esperats, tots dos coproduccions del festival, seran el Faust. Fet, no dit, de Romeo Castellucci, assidu de Temporada Alta que, amb música de Scott Gibbons tracta amb mirada pròpia el gran mite de Goethe i arribarà a Girona després de fer temporada a París; o Júlia-15 anys després, de Christiane Jatahy, que recupera la seva versió lliure de La senyoreta Júlia estrenada el 2013 a Temporada Alta en la gran coproducció de Temporada Alta. Els amants de la dansa i moviment gaudiran de la inauguració, que amb HAS BEEN reuneix per primer cop dues figures com Sidi Larbi Cherkaoui i Martin Zimmermann en una reflexió amb humor i tendresa sobre l'edat; com també de la trobada entre la ballarina Cristiana Morganti, de la cia. Pina Bausch, i el dramaturg Claudio Tolcachir, que comparteixen The Forest.
També destaquen les propostes Thésée, sa vie nouvelle, de Guy Cassiers i Valérie Dréville; LAB: A la recerca de qui soc, de Baró d’evel (companyia també creadora del cartell d’enguany) amb Tortell Poltrona ajudant el seu fill, Blai Mateu, en el procés creatiu; Parlamento, de Piel de Lava, que tornen a la ficció política després de l’èxit de Petróleo; Estampida humana, de la xilena Bonobo, comèdia sobre com responem a la migració o la crisi; Massacre, amb Agnès Mateus i Quim Tarrida ara enfocant-se en instruments d’autoritat i submissió; o l’inquietant futur de Maria Jover i Gerard Franch a Un mal normal. Els dos darrers, coproduïts per Temporada Alta.
Les jornades del Big Bang, la vella setmana de programadors, enguany del 19 al 22 de novembre, tornaran a concentrar en un sol cap de setmana una potent selecció de propostes i llenguatges durant les jornades professionals. A més de reunir algunes de les principals representacions (Peeping Tom; Bobés, amb el poema escènic EPITAP; Mateus i Tarrida; Oligor y Microscopía; o la projecció de Qui som, film de Salvador Sunyer sobre Baró d’evel coproduït pel festival), hi haurà trobades, conferències i presentacions pensades per als treballadors i treballadores del sector.
La creació de l’Estat també estarà representada amb Verborrea, de Pablo Remón i Javier Cámara, que ja van treballar plegats a Los farsantes i Vania; la llibertat flamenca de Rocío Molina i Pablo Messiez a Calentamiento, espectacle en col·laboració amb FlamenGi com Muerta de amor, del gran Manuel Liñan; Personas, lugares y cosas, de Pablo Messiez i Irene Escolar, que fa d'actriu que lluita contra l'addicció; el monòleg Dysphoria, sobre identitat de gènere, de la directora d’Altsasu María Goiricelaya; o els ja anunciats Poncia, de Luis Luque i Lola Flores, o Hoy x ayer, concert d’Iván Ferreiro en col·laboració amb el festival NEU!.
Talent català
Com sempre, però, Temporada Alta serà una plataforma pel talent de casa, amb 66 espectacles de dramatúrgia i creació catalana. La gran estrena nacional de Bach en família, que la cia. Mal Pelo va presentar al Théâtre de la Ville de París, encapçala el cartell català amb Living & Leaving, de Marcos Morau i La Veronal, que obre el nou cicle La trilogia de la vida amb coproducció del festival; però també prometen dur cua Delíric, gran format de l’Orquestra Simfònica del Vallès i amb direcció de Jordi Purtí que mescla la música clàssica amb la història de Cyrano de Bergerac; l’espectacle de dansa per a infants Natzuri, de la cia. Múcab Dans; Cavitat F. d’Alba Ramió i Güell, que estrenarà a la Factoria de Creació de Banyoles; Non solum, de Sergi López i Jordi Picó, encara en forma tot i els vint anys de l’estrena al festival; Puig Antich, cas obert, de Mercè Sàrries; Permagel, d’Eva Baltasar i Victoria Szpunberg; El retrat de Dorian Gray, de Marc Rosich amb Àngels Gonyalons; o els concerts d’e-STRING by GIO, Lídia Pujol o el duet Alosa.
A més de les mencionades, altres coproduccions del festival són La força del costum, de Thomas Bernhard, comèdia d’una ambiciosa companyia de circ i els seus entrebancs dirigida per Ramon Simó i protagonitzada per Lluís Marco; Secrets, de la cia. Eia, amb cinc acròbates cercant la força del col·lectiu; Mística, de Lluís Homar, lectura mística i dramatitzada que es farà a la Catedral de Girona; Digues que m’estimes encara que sigui mentida, de Montserrat Roig, per Anna Alarcón i Lucia del Greco; la lectura dramatitzada dels Drames rurals de l’escalenca Caterina Albert a El mot mentida, innoble i punyent, amb Àngels Gonyalons dirigida Sergi Belbel.
El programa Artèria manté l’aposta pel talent jove, de menys de trenta anys, i el Pyrenart II fa el mateix teixint vincles amb l’Occitània tal com Prospero New amb el Teatre de Lieja. Obres com Post-clàssic, de Tortell Poltrona, Alícia a través del mirall, de Ninnus, o El fil invisible, d’Alícia Serrat, la programació familiar, amb un total de deu propostes que complet en Bufairons, del Centre de Titelles de Lleida, Lumiero, de La Menuda, El Petit Príncep, d’Àngel Llàcer, Manu Guix i LaPerla 29, o un concert de Momi Maiga, a més dels mencionats Natzuri, Delíric i Secrets. Dinou dels 92 espectacles tenen participació gironina.
Diverses autoritats han acompanyat Narcís Puig en la presentació del festival. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmat que "no és la quantitat, que també, sinó la qualitat, el més interessant de Temporada Alta", i que "el teatre és pausa, calma, atenció fora els telèfons mòbils i reflexió" d'allò més necessària actualment. Cristina Alarcón, alcaldessa de Salt, ha valorat el paper "fonamental" de la vila en una "cita ineludible" en què, enguany, El Canal guanya pes; Jordi Camps, diputat de Cultura de la Diputació de Girona, ha exaltat la capacitat del festival "de saber-se mantenir dalt de tot" al llarg de dècades; i Isabel Bernal, directora territorial del Departament de Cultura de la Generalitat a Girona, ha valorat com Temporada Alta és "una autèntica porta d'entrada a Catalunya del teatre, dansa i circ internacionals", i "un exemple de la capacitat de crear i projectar cultura" del país.
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