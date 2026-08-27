Vesprades arrenca amb 11 concerts a les comarques gironines
La segona edició del cicle s’inaugurarà aquest 4 de setembre a La Cate de Figueres amb el duet Nyiskels
La música en directe torna als ateneus de les comarques gironines. Aquest 4 de setembre, a les 22 h, arrenca la segona edició de Vesprades, un cicle que porta la música als ateneus del territori, amb l’actuació de Nyiskels a La Cate de Figueres.
Format per mUSTI i Ignasi Caballé, el duet serà l’encarregat d’inaugurar un cicle que aquest 2026 creix fins als 11 concerts, que se celebraran entre setembre i novembre en diferents ateneus del territori. Judit Jacquet, Pau Brugada, David Mauricio, Aluet, Arar i Nun repeteixen en aquesta edició, mentre que per primer cop s’hi incorporen Nyiskels, Oriol Tonietti, Les Menines, Emma Yuzz i Paula Escudero.
Programació Vesprades
Els artistes que formaran part de la programació de Vesprades 2026 són els següents: Nyiskels, 4 de setembre (a les 22 h, a La Cate de Figueres); Pau Brugada, 12 de setembre (19 h, Casino de Blanes); David Mauricio, 19 de setembre (19 h, Casal de Prada de Conflent); Arar, 26 de setembre (20 h, Centre Avenir Fanalenc de Platja d’Aro); Oriol Tonietti, 10 d’octubre (12 h, Unió Escaulenca de les Escaules); Aluet, 10 d’octubre (19 h, Esbart de la Vall d’Hostoles de Sant Feliu de Pallerols; Les Menines, 30 d’octubre (17:30 h, L’Amistat de Cadaqués); Judit Jacquet, 6 de novembre (19:30 h, Casino de Campdevànol); Emma Yuzz, 14 de novembre (20 h, Ateneu 24 de juny de Girona); Paula Escudero, 20 de novembre (20 h, Ateneu Republicà de Bescanó); i Nun, 27 de novembre (20 h, Casino de Tortellà).
Subscriu-te per seguir llegint
- Javier Bardem: 'El Marroc se sent més embravit que mai per exercir pressió migratòria gràcies al suport dels Estats Units
- Les càmeres amb IA de l’AP-7 i l’A-2 ja han detectat més de 8.500 conductors utilitzant el mòbil
- Un paracaigudista traslladat al Trueta en estat greu després de caure a Castelló d’Empúries
- La Santa, la capella dels Pirineus convertida en restaurant
- La Rambla de la Llibertat de Girona perd un altre comerç
- De l’Acadèmia a marxar del club: el Girona també traspassa Arnau i Minsu
- Salellas veu una 'injustícia' que Educació no hagi aportat més diners a la pública amb la privatització de Bell-lloc i Alzines
- Necrològiques del 26 d'agost de 2026