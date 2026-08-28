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Activitats destacades del divendres 28 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Banda Neón. Actuaran a la Festa Major de Sant Hilari Sacalm.

Banda Neón. Actuaran a la Festa Major de Sant Hilari Sacalm. / Jordi Callol

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Redacció

Redacció

Figueres

Figueres continua amb el Festival Acústica.

On i quan?

A les 19 h, a La Rambla, Filomena.

A les 21 h, a la Plaça Palmera, Cloe Riembau.

A les 22:15 h, a la Plaça Catalunya, Def con dos.

A les 22:30 h, a la Plaça Palmera, Alosa.

A les 23 h, a La Rambla, Buhos 20 anys.

A les 0:15 h, a la Plaça Catalunya, Pastora.

A les 01:15 h, a La Rambla, La Fúmiga.

A les 01:30 h, a la Plaça Palmeres, Fades.

A les 02 h, a la Plaça Catalunya, Serial Killerz.

Platja d'Aro

El cicle del Nits de Jazz acull Broadway Jazz Classics.

On? A la Platja Gran.

Quan? A les 23 h.

Salt

La Mirona presenta Natxo Tarrés & The Wireless.

On? A La Mirona.

Quan? A les 21:30 h.

Santa Coloma de Farners

L'espectacle Un remei com cal, amb Ebri Knight, estarà avui al Tons i Sons.

On? A l'Església de Sant Andreu de Castanyet.

Quan? A les 20:30 h.

Vilabertran

L'Schubertíada oferirà Javier Perianes al piano.

On? A la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.

Quan? A les 20:30 h.

Festa Major de Calonge

Torna la Diverbeach Diver Guait, amb l'orquestra Di-Versiones. Abans, concert d'Agustiko.

On? A la Platja de Sant Antoni.

Quan? A les 18 h.

Festa Major de l'Escala

Es dona el tret de sortida a la festa major de l'Escala.

On i quan?

A les 17 h, al recinte firal, obertura de les atraccions.

A les 19 h, a l’Alfolí de la Sal, inauguració de l’exposició Fotografies de Joan Lassús: L’Escala abans del Turisme.

A les 19:30 h, al Port d’en Perris, cercavila.

A les 20:30 h, a la Plaça de l’Ajuntament, reconeixement a Josep Falgàs i Pachón.

A les 20:40 h, a la Plaça de l'Ajuntament, pregó a càrrec de Lurdes Boix.

Tot seguit, cercavila.

A les 21:30 h, a la Plaça Catalunya, botifarrada popular.

A les 22 h, a la Plaça Catalunya, concert Els Perduts de Sant Esteve.

A les 23 h, a la Plaça Víctor Català, inici Correbirres.

Tot seguit, concert amb Festa Flaix Fm al recinte Firal.

Festa Major de Sant Hilari Sacalm

Activitats durant tot el dia a la festa major de Sant Hilari Sacalm.

On i quan?

A les 10 h, a la Plaça 1 d’octubre, plantada i cercavila dels gegants locals.

A les 12 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, espectacle familiar Històries d’aigua.

A les 16 h, a la Plaça Gravalosa, campionat de botifarra.

A les 17 h, al pavelló, concert amb l’Orquestra Selvatana.

A les 19 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, sardanes amb la Flama de Farners i ball de Gegants.

A les 20 h, a la Plaça 1 d’octubre, Pregó Jove i, després, xaranga i cercavila.

A les 21 h, al pavelló, sopar de festa major.

A les 23 h, al pavelló, ball amb Orquestra Selvatana.

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A les 0:30 h, a la zona esportiva, Banda Neon i dj Mina Ritz.

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