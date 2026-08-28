Activitats destacades del divendres 28 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Figueres
Figueres continua amb el Festival Acústica.
On i quan?
A les 19 h, a La Rambla, Filomena.
A les 21 h, a la Plaça Palmera, Cloe Riembau.
A les 22:15 h, a la Plaça Catalunya, Def con dos.
A les 22:30 h, a la Plaça Palmera, Alosa.
A les 23 h, a La Rambla, Buhos 20 anys.
A les 0:15 h, a la Plaça Catalunya, Pastora.
A les 01:15 h, a La Rambla, La Fúmiga.
A les 01:30 h, a la Plaça Palmeres, Fades.
A les 02 h, a la Plaça Catalunya, Serial Killerz.
Platja d'Aro
El cicle del Nits de Jazz acull Broadway Jazz Classics.
On? A la Platja Gran.
Quan? A les 23 h.
Salt
La Mirona presenta Natxo Tarrés & The Wireless.
On? A La Mirona.
Quan? A les 21:30 h.
Santa Coloma de Farners
L'espectacle Un remei com cal, amb Ebri Knight, estarà avui al Tons i Sons.
On? A l'Església de Sant Andreu de Castanyet.
Quan? A les 20:30 h.
Vilabertran
L'Schubertíada oferirà Javier Perianes al piano.
On? A la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.
Quan? A les 20:30 h.
Festa Major de Calonge
Torna la Diverbeach Diver Guait, amb l'orquestra Di-Versiones. Abans, concert d'Agustiko.
On? A la Platja de Sant Antoni.
Quan? A les 18 h.
Festa Major de l'Escala
Es dona el tret de sortida a la festa major de l'Escala.
On i quan?
A les 17 h, al recinte firal, obertura de les atraccions.
A les 19 h, a l’Alfolí de la Sal, inauguració de l’exposició Fotografies de Joan Lassús: L’Escala abans del Turisme.
A les 19:30 h, al Port d’en Perris, cercavila.
A les 20:30 h, a la Plaça de l’Ajuntament, reconeixement a Josep Falgàs i Pachón.
A les 20:40 h, a la Plaça de l'Ajuntament, pregó a càrrec de Lurdes Boix.
Tot seguit, cercavila.
A les 21:30 h, a la Plaça Catalunya, botifarrada popular.
A les 22 h, a la Plaça Catalunya, concert Els Perduts de Sant Esteve.
A les 23 h, a la Plaça Víctor Català, inici Correbirres.
Tot seguit, concert amb Festa Flaix Fm al recinte Firal.
Festa Major de Sant Hilari Sacalm
Activitats durant tot el dia a la festa major de Sant Hilari Sacalm.
On i quan?
A les 10 h, a la Plaça 1 d’octubre, plantada i cercavila dels gegants locals.
A les 12 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, espectacle familiar Històries d’aigua.
A les 16 h, a la Plaça Gravalosa, campionat de botifarra.
A les 17 h, al pavelló, concert amb l’Orquestra Selvatana.
A les 19 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, sardanes amb la Flama de Farners i ball de Gegants.
A les 20 h, a la Plaça 1 d’octubre, Pregó Jove i, després, xaranga i cercavila.
A les 21 h, al pavelló, sopar de festa major.
A les 23 h, al pavelló, ball amb Orquestra Selvatana.
A les 0:30 h, a la zona esportiva, Banda Neon i dj Mina Ritz.
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