Acústica 2026
Àrtur Martínez, cantant de La Fúmiga: "Actuar a la Rambla de Figueres és un somni complert, és tot allò que un grup pot demanar"
"Estem acomiadant-nos de les comarques catalanes, les que ens han vist créixer i les que ens han fet creure que això era possible i que era viable"
El dia 28 d’agost, a les 1:15h, La Fúmiga actuarà a la Rambla de Figueresm serà el seu últim concert gratuït a Catalunya
Jordi Callol
El dia 28 d’agost, a les 1:15h, La Fúmiga actuarà a la Rambla de Figueres en el que serà el seu últim concert gratuït a Catalunya. D’aquesta manera, la banda del País Valencià s’acomiadarà del Festival Acústica portant-hi la gira L’últim abraç.
Què és per vosaltres poder tornar a actuar a l’Acústica?
Tots els ‘bolos’ que hem fet previs a l'Acústica han sigut les actuacions amb més energia que hem viscut mai i tindre l'oportunitat de fer l'últim concert a Catalunya abans del Sant Jordi, a la Rambla de Figueres, és un somni complert. És tot allò que un grup pot demanar quan ha crescut dins d'aquest món. L'Acústica té una màgia especial i la Rambla crec que encara més. Serà espectacular.
Els anteriors concerts que havíeu fet, havien sigut a plaça Catalunya i salteu a l'escenari principal.
Si toquéssim a plaça Catalunya, també hauríem estat felicíssims perquè el que passa a sota d’aquella coberta metàl·lica, és màgic també. Però és veritat que ens fa molta il·lusió fer el salt a la Rambla i veure-la plena, bonica, com està sempre, serà molt guai.
I com esteu vivint aquest comiat, perquè l’esteu fent amb petites dosis, no?
És veritat que he tingut la sensació que està sent molt a poc a poc. Ens passava a l'inici de gira, al País Valencià i ara estem acomiadant-nos de les comarques catalanes, les que ens han vist créixer i les que ens han fet creure que això era possible i viable. Així que crec que començaran les llàgrimes acomiadant-nos de Catalunya.
És que heu sigut un dels grups referents al País Valencià i ara deixeu un pòsit pels que vinguin.
Tant de bo tota l’estructura que es genera al País Valencià amb nosaltres com a vehicle es mantingui amb els anys i que els que venen per darrere, que venen fortíssims, puguin tindre tots aquests aparadors perquè és el que necessitem a la nostra terra.
Via: Empordà
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