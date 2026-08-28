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Acústica 2026

Àrtur Martínez, cantant de La Fúmiga: "Actuar a la Rambla de Figueres és un somni complert, és tot allò que un grup pot demanar"

"Estem acomiadant-nos de les comarques catalanes, les que ens han vist créixer i les que ens han fet creure que això era possible i que era viable"

El dia 28 d’agost, a les 1:15h, La Fúmiga actuarà a la Rambla de Figueresm serà el seu últim concert gratuït a Catalunya

Àrtur Martínez durant el concert de La Fúmiga a l'Acústica de l'any 2024

Àrtur Martínez durant el concert de La Fúmiga a l'Acústica de l'any 2024 / JORDI CALLOL

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Jordi Callol

Figueres

El dia 28 d’agost, a les 1:15h, La Fúmiga actuarà a la Rambla de Figueres en el que serà el seu últim concert gratuït a Catalunya. D’aquesta manera, la banda del País Valencià s’acomiadarà del Festival Acústica portant-hi la gira L’últim abraç.

Què és per vosaltres poder tornar a actuar a l’Acústica?

Tots els ‘bolos’ que hem fet previs a l'Acústica han sigut les actuacions amb més energia que hem viscut mai i tindre l'oportunitat de fer l'últim concert a Catalunya abans del Sant Jordi, a la Rambla de Figueres, és un somni complert. És tot allò que un grup pot demanar quan ha crescut dins d'aquest món. L'Acústica té una màgia especial i la Rambla crec que encara més. Serà espectacular.

Els anteriors concerts que havíeu fet, havien sigut a plaça Catalunya i salteu a l'escenari principal.

Si toquéssim a plaça Catalunya, també hauríem estat felicíssims perquè el que passa a sota d’aquella coberta metàl·lica, és màgic també. Però és veritat que ens fa molta il·lusió fer el salt a la Rambla i veure-la plena, bonica, com està sempre, serà molt guai.

I com esteu vivint aquest comiat, perquè l’esteu fent amb petites dosis, no?

És veritat que he tingut la sensació que està sent molt a poc a poc. Ens passava a l'inici de gira, al País Valencià i ara estem acomiadant-nos de les comarques catalanes, les que ens han vist créixer i les que ens han fet creure que això era possible i viable. Així que crec que començaran les llàgrimes acomiadant-nos de Catalunya.

És que heu sigut un dels grups referents al País Valencià i ara deixeu un pòsit pels que vinguin.

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Tant de bo tota l’estructura que es genera al País Valencià amb nosaltres com a vehicle es mantingui amb els anys i que els que venen per darrere, que venen fortíssims, puguin tindre tots aquests aparadors perquè és el que necessitem a la nostra terra.

La Fúmiga actuant a inicis d'agost al Festival Portalblau

La Fúmiga actuant a inicis d'agost al Festival Portalblau / JORDI CALLOL

Via: Empordà

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