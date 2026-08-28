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Concerts de Tornada vibren allà on van néixer

El cantautor empordanès presenta el seu primer disc en solitari, Torno a Casa, en l’inici de la 10a edició del cicle

Les imatges d'Ernest Prana als Concerts de Tornada.

Les imatges d'Ernest Prana als Concerts de Tornada.

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Les imatges d'Ernest Prana als Concerts de Tornada / Xevi Planas

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Redacció

Redacció

La plaça de l’Església de Bordils, l’espai on van néixer els Concerts de Tornada, va tornar a vibrar amb l’actuació d’Ernest Prana. El concert s’emmarca en la 10a edició del cicle, que va néixer en aquest mateix espai.

El cantautor empordanès s’ha consolidat com una de les veus emergents del pop en català, amb la proximitat com un dels seus trets d’identitat. El 2025 va publicar Torno a Casa, el seu primer àlbum en solitari, després d’haver exhaurit les entrades de tots els concerts de la seva primera gira de sales.

La publicació del disc va donar pas a una nova gira, que també ha exhaurit entrades a diverses ciutats. Aquest estiu, Prana ha fet una vintena de concerts, amb actuacions en escenaris com Porta Ferrada i Vallviva.

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Els Concerts de Tornada continuaran la setmana vinent. Dissabte seran a Flaçà, amb Raquel Lúa, i diumenge a Madremanya, amb Xiomara Abello.

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