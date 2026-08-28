Denuncien per estafa el promotor fundador del festival de Cap Roig
Un jutjat admet a tràmit una querella contra l’organitzador de concerts per la mala gestió de Concerts Estudio, que hauria deixat un forat econòmic de 10 milions d’euros.
Albert Martín
Martín Pérez, referent del panorama musical català, s’enfronta a un important litigi davant la justícia. Segons ha pogut saber El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona, el que va ser creador de festivals com el de Cap Roig, l'extint Cerdanya Music Festival i Jardins de Pedralbes ha sigut denunciat pels delictes d’estafa, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat documental. Segons la documentació a què ha tingut accés aquest diari, aquesta querella ha sigut admesa a tràmit. Les dificultats per a Pérez no acaben aquí, ja que el jutjat mercantil que estudia el concurs de creditors de la seva empresa, Concerts Estudio, ha apreciat que hi ha indicis de delicte i ha remès la informació sobre la seva gestió a la Fiscalia de Delictes Econòmics.
Els fets es remunten al 2019, quan Pérez buscava finançament per a les seves iniciatives musicals. Els denunciants, una persona física i una empresa, van aportar injeccions econòmiques de 500.000 i 300.000 euros, respectivament mitjançant dos préstecs participatius. Però el 2025 van comprovar que Concerts Estudio, l’empresa de Pérez, no els tornava les quantitats que s’havien pactat. El que aquests prestamistes desconeixien és que, el febrer de l’any passat, Concerts Estudio havia presentat preconcurs al no poder fer front als seus deutes. Tot això va derivar en un procediment per mirar de vendre la unitat productiva de l’empresa i la posterior declaració de concurs tancava la porta a l’aspiració dels creditors de recuperar la seva inversió.
Fins aquí, la situació no passava de ser un negoci fallit que deixava pèrdues. No obstant, els denunciants van tenir coneixement d’alguns detalls de l’operativa de Concerts Estudio (més coneguda en el sector –i a la seva pròpia web– com Concert Studio) i van descobrir moviments de diners sospitosos. Segons afirma la denúncia, la històrica empresa de Pérez va pagar quantitats que no tenien res a veure amb l’organització de festivals. Entre aquestes despeses apareixen pagaments relacionats amb un habitatge de Pérez a la Costa Brava i que no estava destinada a activitat empresarial. "No només el preu d’adquisició, sinó totes les despeses del finançament hipotecari, de manteniment, de comunitat i impostos han sigut suportats indegudament per la societat", indica la demanda presentada al Jutjat Mercantil número 12 de Barcelona, que assenyala Pérez, propietari únic de Concerts Estudio, i els seus dos fills, Martín i Carlos, administradors. La denúncia també afirma que Concerts Estudio carregava amb les despeses pròpies del manteniment i els consums d’una embarcació i d’un amarratge.
A més, i sempre segons els denunciants, Concerts Estudio va pagar fins a 961.000 euros al soci i als administradors (de nou, Pérez i els seus dos fills) en "sortides injustificades de diners" que obeïen a "despeses personals que no tenen res a veure amb l’activitat pròpia de l’empresa". La denúncia també assenyala que l’empresa va abonar 96.000 euros als fills del promotor musical, quantitat que van utilitzar per pagar l’entrada d’un pis. No obstant, la despesa més important són les aportacions d’1,8 milions d’euros a Made in Concerts, una altra societat que forma part de l’entorn empresarial amb què Pérez ha portat a terme la seva activitat com a promotor en les últimes dècades, que comparteix seu social amb Concerts Estudio i avui també en concurs de creditors.
Operació fraudulenta
Els denunciants han portat el cas per la via civil, reclamant la consideració de concurs culpable, i també per la penal.
Aquestes reclamacions ja han tingut conseqüències. Durant el preconcurs de Concerts Estudio es va aprovar inicialment la venda de l’empresa a Vértigo Azul Events, que va oferir 15.000 euros per Concerts Estudio i una inversió prevista de 400.000 euros més. No obstant, hi va haver diferents al·legacions. Entre aquestes, la de JG Events Live, que es va posar en contacte amb el jutjat per advertir que era "un fet bastant notori entre els operadors del sector" que aquesta operació de compravenda "pogués ser fraudulenta". En el mateix escrit advertia al jutjat que Concerts Estudio "ha pogut estar abonant a l’entitat Vértigo Azul Events una quantitat pròxima a 250.000 euros sense que hi hagi relació econòmica o jurídica real que empari o justifiqui els esmentats pagaments". El jutjat mercantil va anul·lar el desembre del 2025 la venda de la unitat productiva de Concerts Estudio, de la qual va ser beneficiària l’empresa Vértigo Azul l’octubre d’aquell any.
El procés de venda de la unitat productiva continua obert actualment. Hi ha una única oferta, la de l’esmentada Vértigo Azul , però la decisió final no s’ha adoptat encara després de les al·legacions presentades pels denunciants.
En paral·lel a aquest procediment de venda del negoci, el procés concursal segueix el seu curs i encara no s’ha dictaminat si el concurs va ser culpable (amb responsabilitats sobre els administradors de l’empresa) o fortuït (en el qual es considera que no hi va haver mala pràctica dels responsables de l’empresa). S’espera que el judici se celebri a finals d’aquest any o inicis del pròxim i, per tant, la decisió s’hauria de conèixer durant el pròxim 2027.
Però al juny, el mateix jutjat va dictar una providència després de llegir les actituds de les parts i va advertir indicis del fet que la gestió a Concerts Estudio podria ser delictiva: "Examinat l’informe de qualificació apareix que els fets poden ser constitutius de delicte no perseguible únicament a instàncies de persona ofesa, per la qual cosa [...] ho poso en coneixement del Ministeri Fiscal per si hi hagués lloc a l’exercici de l’acció penal". En qualsevol cas, el forat que ha deixat Concerts Estudio és molt superior als 800.000 euros que reclamen els dos denunciants, ja que el deute total arriba fins als 10,3 milions d’euros.
Préstec de l’ICF
Un altre detall que van descobrir els denunciants va ser el préstec concedit per l’Institut Català de Finances a favor de Concerts Estudio. Segons assenyala la documentació a què van tenir accés i que obra en poder d’aquest diari, l’entitat, que exerceix com a banca pública de promoció de la Generalitat i està sota el control del Departament d’Economia, va concedir el maig del 2025 finançament per dos milions d’euros a Concerts Estudio. En aquesta data, l’empresa ja estava en situació de preconcurs. Segons els denunciants, per obtenir l’esmentat crèdit Concerts Estudio "va ocultar deliberadament que es trobava en situació de preconcurs".
El mateix ICF ha corroborat aquesta tesi. En un document de l’octubre del 2025 que està en poder del jutjat mercantil, l’entitat pública afirma que Concerts Estudio "va ocultar de manera manifesta i deliberada" la difícil situació econòmica que travessava. La documentació remesa prova que Concerts Estudio va respondre no a una pregunta del formulari en la qual s’inquiria si l’empresa estava en concurs o preconcurs, i ho va fer, segons l’ICF, per ocultar "una informació essencial que hauria evitat" que l’entitat pública li concedís els citats dos milions d’euros. L’entitat dependent insisteix que l’empresa de Pérez va amagar la seva insolvència "de manera dolosa".
En total, i segons la documentació dipositada davant el jutjat, l’empresa de Pérez deu a l’ICF una xifra que supera els 4,6 milions d’euros. La xifra és molt superior als prop de 700.000 euros que deu al Banc Sabadell, els 300.000 euros de CaixaBank o els 150.000 del Banc Santander.
Fonts del sector musical apunten que els problemes econòmics de Concerts Estudio arrenquen amb la pèrdua del concurs per celebrar el Festival de Pedralbes: el 2023, la Generalitat ho va adjudicar a Clipper’s Group, arxirival de Concerts Estudio, que està liderada per l’exdirectiu del Barça Juli Guiu. Arran d’això, Pérez va denunciar l’Administració catalana i la va acusar de saltar-se "un compromís oficial, firmat i escrit" en què l’Administració es comprometia, suposadament, a renovar el conveni del festival per cinc anys més. El promotor musical reclamava a la Generalitat 4,3 milions d’euros pel concurs perdut.
El cert és que Concerts Estudio ha tingut pèrdues després de perdre el Festival de Pedralbes: va passar de guanyar 69.000 euros el 2023 a perdre’n gairebé cinc milions el 2024. L’empresa tampoc gestiona el Festival de Cap Roig, fundat per Pérez el 2001. L’evolució dels ingressos de l’empresa és similar: el 2022 va facturar més de 14 milions i el 2024 no arribava als 10. En aquest 2024, l’empresa tenia 18 treballadors.
La versió del denunciat
Consultat per aquest diari, el promotor musical ha declinat comentar les acusacions sobre la gestió de Concerts Estudio i atribueix la denúncia a l’interès personal d’un dels creditors. Segons la seva versió, la denúncia no va ser admesa a tràmit, en un fet que contradiu la documentació del cas. Així mateix, assegura el seu convenciment que el concurs serà declarat fortuït, tal com reclama l’administrador concursal, i que això portarà a l’arxiu de totes les causes. Aquesta seguretat procedeix de la decisió del jutjat penal del mes d’abril de suspendre les declaracions fins que es conegui si el concurs és fortuït o culpable.
L’escrit presentat davant de la jutge mercantil per Concerts Estudio sí que responia a les acusacions de mala gestió econòmica. Així, afirmava que els pagaments de fins a 961.000 euros a Pérez i els seus fills responien a "despeses de restaurants, quilometratges i hotels" sense factura, fet que descrivia com "una pràctica comptable històrica de despeses pendents de justificació, i no una distracció de fons". Respecte al pagament de 96.000 euros als administradors de l’empresa perquè compressin un pis, Concerts Estudio afirma que es tracta d’un "crèdit que està sent objecte de reintegrament objectiu" i detalla que els pagaments es van iniciar el gener del 2026. No obstant, en la documentació presentada al seu dia per Concerts Estudio es referien a aquest crèdit com a "incobrable".
La societat també respon dels 1,8 milions aportats a Made in Concerts: "No va respondre a liberalitat ni a cap desviació gratuïta", afirma, i apuntat que aquesta última era "una empresa complementària a Concerts, que es presentava a concursos que després s’explotaven de manera conjunta". Concerts Estudio també afirma que l’Institut Català de Finances coneixia la seva situació econòmica quan li va concedir el crèdit de dos milions d’euros.
El cas està ara en mans del Jutjat Mercantil número 12 i el Penal número 26 de Barcelona, i del que pugui disposar la fiscalia.
Via: El Periódico
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