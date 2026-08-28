Acústica 2026
Irene Romo, Alosa: "Hi ha alguna cosa d’aquestes cançons populars que connecta"
"El públic es trobarà moments per relaxar-se, però també moments per ballar, per cantar i per picar de mans"
Alosa actuarà el 28 d'agost a partir de les 22.30 h a la plaça de la Palmera de Figueres
Jordi Callol
La plaça de la Palmera acollirà el 28 d’agost a partir de dos quarts d'onze de la nit, el concert d’Alosa per presentar-hi el disc ‘El primer cant del matí’. Aquest primer treball combina temes propis i adaptacions del cançoner popular.
Porteu música popular als principals escenaris i això demostra que agrada.
Sí, a la gent normalment li sorprèn, però realment després tothom canta aquests temes. Crec que hi ha alguna cosa d'aquestes cançons que connecta d’una manera especial, ja sigui perquè te l’havien cantat de petita o pel motiu que sigui, però hi connectes igualment.
En quin moment decidiu endinsar-vos en aquest gènere?
És que no ho vam decidir, això és el millor de tot plegat. Va ser una cosa que ens va sortir d'una manera molt natural. De cop ha anat agradant i ara sí que ja anem triant més, però al principi era tan orgànic que ens sorprenia fins i tot a nosaltres.
I ha sigut una pujada molt de cop. L’any passat us vèiem al Festival Portalblau actuant al Clos del Pastor de l’Escala i ara a la plaça de la Palmera a l’Acústica.
Sí, és una bogeria. A nosaltres a vegades també ens costa de creure-ho, però ens encanta i el millor és gaudir-ho.
El públic que us vingui a veure què s'hi trobarà?
Doncs s'hi trobarà una mica de tot, s'hi trobarà moments per relaxar-se, però també moments per ballar, per cantar, per picar de mans... Ens fa molta il·lusió actuar per primera vegada a l’Acústica.
Via: Empordà
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