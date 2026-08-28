L'agrupació teatral jove A Mossegades reviu la comèdia clàssica de Goldoni
Després d’un any de treball i de la celebració dels 15 anys pel mig, l’entitat estrenarà al Teatre El Jardí de Figueres una adaptació d'"El Cafè" a càrrec del dramaturg Maurici Farré
L'Associació Juvenil d'Arts Escèniques A Mossegades, nascuda a Figueres, ha bufat aquest any quinze espelmes, i aprofitant l'efemèride, ha pujat el llistó. Després d'una trajectòria amb obres més dramàtiques i profundes, han decidit endinsar-se en la comèdia clàssica de Goldoni amb El Cafè, amb una adaptació a càrrec del dramaturg Maurici Farré, instal·lat a Figueres. L'estrena de l'obra tindrà lloc el 5 de setembre a les 20 h al Teatre El Jardí, i tindrà una segona representació el dia 6 a les 18 h.
"Per aquest projecte buscàvem una comèdia clàssica i ens va costar una mica trobar-ne una que encaixés amb el perfil de la companyia, ja que solen tenir molts personatges masculins i nosaltres tenim moltes noies", explica el director de l'obra, Èric Domene. Va ser gràcies a la proposta de Farré, amb qui Domene ja havia fet altres projectes, que la companyia va endinsar-se en el clàssic de Goldoni, i el mateix dramaturg es va oferir a fer-ne l'adaptació.
"Vam riure molt quan vam fer la lectura en veu alta, va agradar a tothom i és una obra que dona molt de joc", valora el director.
El Cafè s'emmarca a l'acabament de l'etapa de la comèdia de l'art italiana, però manté l'essència dels personatges d'aquest gènere de teatre popular, farcit de mímica i amb rocambolesques intrigues. L'obra, ambientada durant un carnaval de la Venècia del segle XVIII, gira al voltant de malentesos, rumors i conflictes morals d'uns personatges que convergeixen en un cafè.
Darrere d'aquests personatges hi ha un bon repte interpretatiu, i en aquest sentit, Domene diu que han treballat molt el ritme de la comèdia: "tenim el costum de pensar que els drames i tragèdies són més difícils i profunds, però després arribes a la comèdia i veus que potser al principi funciona, però de cop la funció s'estanca perquè els acudits deixen de fer gràcia i tu has de continuar dalt l'escenari, si una broma no entra, quedes en ridícul", explica.
A dalt de l'escenari d'El Jardí, que la companyia no trepitja des de fa una dècada, hi haurà una quinzena d'actors i figurants que es posaran a la pell de personatges com Ridolfo, l'amo del cafè; Eugenio, un jugador; o la seva esposa Vittoria. Més acostumats a fer espectacles a La Cate o el Casino Menestral, l'agrupació es traslladarà durant aquesta última setmana a el teatre municipal fer els últims assajos i adaptar-se al nou espai.
Papers, vestuari i escenografia
La companyia va començar els assajos a l'octubre, i durant tot un any ha hagut d'enllestir no només els papers dels personatges, sinó també l'escenografia i el vestuari. "L'escenografia no ha estat difícil perquè no és decorativa, sinó que són elements que fem servir durant l'obra", subratlla Domene. Més enllà de la barra o d'una taula de casino, que han aprofitat d'un projecte anterior, ells mateixos han creat la resta d'elements que necessitaven, com ara una caseta amb una finestra, i han restaurat unes cadires perquè tinguin una estètica antiga. En canvi, la part del vestuari ha estat més complicada: "hem aprofitat roba d'alguna obra que havíem fet d'una època semblant, i la resta l'hem hagut de comprar on hem pogut", explica Domene.
A aquesta feina se li ha de sumar els esforços per fer quadrar horaris per assajar, i que finalment ha permès crear un projecte que, assegura, els fa "molta il·lusió": "volem mostrar el que fa tant temps que treballem, i que el públic vegi el talent i el potencial dels joves que en els pròxims anys marcaran el futur teatral de Figueres", subscriu.
Fa onze anys que Domene forma part de l'entitat, i n'ha estat president durant uns cinc anys fins que va fer 30 anys, moment que es produeix el canvi a la junta per garantir el relleu juvenil. "Hem passat la pandèmia i vam estar a punt de desaparèixer, però no volíem deixar-ho caure", subratlla. Ara, l'entitat aplega una trentena de persones, i creix de manera gradual tot i les dificultats per donar-se a conèixer. En aquesta tasca, l'oficina jove els dona un cop de mà presentant el projecte als instituts. Tot i que no tenen un lloc fix d'assaig, tenen suport del Casino Menestral, i ara l'objectiu és trobar una seu fixa.
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