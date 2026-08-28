L'arquitectura de la comarca i les seves deus, al Museu de la Garrotxa
Les exposicions "De la casa a la plaça", que presenta el treball d'onze arquitectes i estudis garrotxins, i "Deus" d'Isabel Banal Xifré que pren l'aigua com a punt de partida, s'inauguraran demà a l'equipament municipal
Conèixer la riquesa arquitectònica de la comarca i els projectes que hi han nascut, i generar consciència sobre la importància de l'aigua. Aquestes són les premisses de les dues exposicions temporals de tardor que el Museu de la Garrotxa d'Olot inaugurarà demà amb l'avinentesa de les Festes del Tura.
Fins al pròxim 10 de gener, la Sala Oberta acollirà De la casa a la plaça: nous paisatges de l'arquitectura garrotxina, dedicada a onze estudis de la comarca, mentre que la Sala Oberta 2 serà protagonitzada per Deus, d'Isabel Banal Xifré, amb l'aigua com a punt de partida de la seva obra.
L'arquitectura garrotxina contemporània s'explica en la primera mostra, comissariada per Jaue Prat Ortells, i que presenta projectes dels arquitectes i estudis Arnau Vergés, Atheleia Arquitectura, Barbacana, Estudio Alem, Jordi Hidalgo, Joel Padrosa, Miquel Subiràs, Pau Llimona, Un Parell d'Arquitectes, Víctor Vázquez Blanco i Xevi Bayona. Tots ells han creat maneres pròpies de relacionar l'arquitectura i el paisatge. El denominador comú és la relació amb el lloc i els diferents tipus de paisatge.
El recorregut porta el visitant de l'exterior a l'interior i mostra els diferents espais dels quals s'ocupa l'arquitectura, des de la casa fins a la plaça. S'hi presenten projectes d'espai públic i també privat, com també interiors, mobiliari i textures.
La mostra es complementarà amb dues visites guiades (26 de setembre i 14 de novembre a les 12 h); una passejada per Olot per diferents obres relacionades (31 d'octubre a les 10 h); i una taula rodona amb arquitectes participants en la mostra (10 desembre a les 19 h).
Els problemes de l'aigua
Pel que fa a la segona mostra, Deus, és el resultat de l'interès i la preocupació de l'artista Isabel Banal sobre l'aigua, i el punt de partida d'inspiració de la seva obra, que beu de les deus, fonts, rius i rierols de la Garrotxa. S'hi mostren quatre treballs que reflexionen sobre les relacions, la presència i la representació de l'aigua, i tracten qüestions que van des de la industrialització i la venda d'aigua fins al desaprofitament de l'aigua de la pluja.
A més, el text de Maria Josep Balsach que acompanya la mostra presenta la deu com el resultat d'un llarg recorregut subterrani i com un element vinculat a l'origen.
L'exposició també comptarà amb una visita guiada a càrrec de l'artista (19 de setembre a les 12 h) i una conversa pel recorregut artístic de Banal amb l'artista i Margarida Casacuberta (20 de novembre a les 19 h).
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