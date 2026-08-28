Notes al parc clou amb més de 2.800 persones assistents
El cicle tanca la seva 10a edició amb una dotzena de propostes de clàssica i músiques modernes
Notes al parc ha tingut lloc del 8 de juliol al 26 d’agost en diferents espais de la ciutat de Girona. Un any més, el cicle ha portat la música a les places, els barris i els equipaments de Girona, amb més de 2.800 persones assistents en aquesta edició. La iniciativa de l'Ajuntament de Girona, a través de La Marfà – Centre de Creació Musical, i l'Auditori de Girona ha finalitzat aquest dimecres amb el concert de la violinista Anna Urpina al passeig de la Sardana, a la Devesa.
Com ja és habitual, el cicle ha apostat pel format d'entrada lliure i per una oferta de concerts que s'escampa en diferents barris i equipaments de la ciutat. A més dels escenaris habituals, enguany s'hi han incorporat dues noves ubicacions: el Museu d'Història dels Jueus i el passeig de la Sardana del parc de la Devesa de Girona, aquest darrer en substitució de la plaça de les Botxes. El cicle també ha tornat a comptar amb el claustre del monestir de Sant Daniel.
Actuacions destacades
El cicle ha comptat amb una dotzena de propostes de música clàssica i moderna. Entre les actuacions, destaquen el recital del pianista xinès Zhiqiao Zhang, el saxofonista blanenc Lucas Martínez, actuacions de Jaume Ferrer i Miquel Muñiz, Adriana Mayer & Ensemble L'Albera, el concert de cambra del Professorat de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, l'assaig obert de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, i les propostes de Cloe Riembau, Núria Terés i Bonet i de Neus Plana Quartet.
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