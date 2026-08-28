Acustiqueta
El nou espectacle "Xubidubiuà" arribarà a l'Acustiqueta per commemorar 30 anys de trajectòria de País de Xauxa
L'espectacle conté 11 cançons de continguts i gèneres musicals diferents que gaudiran totes les famílies dissabte 29 d'agost a les set de la tarda a la Rambla de Figueres
Núria Subirós Ortiz
La pròxima edició de l'Acústica acollirà, en el marc de l'Acustiqueta, el nou espectacle d'animació familiar "Xubidubiuà", de la mà de País de Xauxa. L'actuació sorgeix per a commemorar els 30 anys de la companyia, ara amb tres dècades de trajectòria artística, musical i familiar. El concert serà dissabte 29 d'agost a les set de la tarda a la Rambla de Figueres.
"Xubidubiuà" és un espectacle amb 11 cançons originals de diferents continguts i gèneres musicals que, des dels ritmes del funk o el rock 'n' roll, passant pel reggae i el twist fins al so més melancòlic d'una balada, pretén apropar la diversitat d'estils musicals a la mainada i ensenyar-li que "hi ha moltes maneres d'escoltar música", explica Marc Sala, l'actual director i gestor de País de Xauxa. Ell mateix avança que, dins el repertori, hi haurà cançons amb temàtiques diverses i importants, com la mort, un tema poc tractat entre infants. Sala reivindica que per a ells i elles, "també existeix el dol"; que hi ha nenes i nens que potser han perdut un familiar o una mascota i que parlar-ho, en aquest cas des d'una balada, els pot ajudar.
Es tracta d'un espectacle diferent del que havia fet fins ara País de Xauxa, "més en la línia cap a on van els espectacles familiars i infantils", assegura Sala, cada cop més musicals. "Xubidubiuà" sorgeix, també, de la voluntat d'impulsar la companyia i reinserir-la a l'escena de l'animació familiar després d'uns anys de menys activitat, en què, no obstant això, el fundador del grup, Jaume Moreno Peracaula, no ha deixat mai de compondre i crear cançons. De fet, ha estat ell mateix qui, després de 30 anys al capdavant de País de Xauxa, ha confiat en Marc Sala per donar-li un impuls.
Ara, es divideix en dos equips: un de més jove i amb cares noves que contribuiran a donar aquesta empenta actuant al nou espectacle; i un altre amb persones més grans que es dedicaran a les actuacions d'un vessant més teatral i adreçades a un públic més ampli que l'infantil. Tot i això, País de Xauxa continua mantenint la seva essència, amb cançons amb continguts pedagògics i temes a treballar des d'escoles i llars d'infants. Posen a disposició tot de recursos i materials per fer-ho, com partitures i bases instrumentals de cançons o activitats i pictogrames, que ajuden a entendre i comunicar-se als infants amb diversitat funcional. De fet, Sala afirma que des de la companyia es tenen en compte els nens i nenes amb necessitats especials, motiu pel qual el nou espectacle inclourà una cançó signada en llengua de signes i d'altres amb missatges que recolzen que les diferències fan especials a tothom.
Després de presentar-se en alguna festa d'estiu que permet perfeccionar l'espectacle i l'estrena formal, "Xubidubiuà" arribarà a l'escenari de l'Acustiqueta per commemorar tres dècades de trajectòria de País de Xauxa, una gran fita per a la companyia, que rep la notícia amb honor i orgull i com un bon senyal per continuar endavant. Per al pròxim 29 d'agost, Sala espera que "a la Rambla hi hagi molta gent i que pugui gaudir d'aquest nou espectacle!".
Via: Empordà
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