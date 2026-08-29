Estrena absoluta de l'espectacle 'Broadway Jazz Classics' a Platja d'Aro
La producció pròpia de Nits de Jazz, dirigida per Dídac Flores, ha posat el punt final a la 29a edició del festival
El Festival Nits de Jazz de Platja d'Aro ha clos aquest divendres 28 d'agost la seva 29a edició amb una producció pròpia. Es tracta de l'espectacle Broadway Jazz Classics, que ha presentat un recorregut per la Nova York jazzística de principis del segle XX, amb les composicions de George Gershwin i Cole Porter com a punt de partida. El repertori ha combinat estàndards de jazz amb melodies vinculades al teatre musical, amb arranjaments orientats al swing.
La producció ha estat dirigida musicalment per Dídac Flores, i ha comptat amb cinc veus solistes: Ruth Lorenzo, Jana Gómez, Alex Dee, Elena Ribera i Javier Canales. Els cantants han estat acompanyats per una orquestra de cambra formada per piano, baix, percussió i vents, com també per una actuació especial del grup local Gospel d’Aro.
Durant el concert s’ha interpretat un medley inicial de temes relacionats amb Broadway, entre els quals On Broadway, Broadway Baby, Broadway Rose i A Comedy Tonight. També, s’ha interpretat You Could Drive a Person Crazy, del musical Company, a càrrec de les tres vocalistes femenines. Aquesta ha comptat amb la participació d’Alba Careta, cantant i trompetista que va ser l’encarregada d’obrir l’edició de l’any passat.
Gospel d’Aro ha participat en una versió de Somebody to Love, del musical We Will Rock You, mentre que Ruth Lorenzo ha interpretat com a solista Papa, Can You Hear Me?, coneguda per la versió de Barbra Streisand a la pel·lícula Yentl, i And I Am Telling You I'm Not Going, del musical Dreamgirls.
El concert ha acabat amb un recull de composicions de Kander & Ebb, amb All That Jazz, Kiss of the Spider Woman, Cabaret i New York, New York.
Amb l’estrena de Broadway Jazz Classics, Nits de Jazz ha posat el punt final a una edició que ha comptat amb nou nits de concerts. Segons l’organització, l’edició d’enguany ha registrat una gran afluència de públic.
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