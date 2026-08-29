L'agenda destacada del dissabte 29 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Figueres
El Festival Acústica de Figueres continua amb la seva programació.
On i quan?
A les 19 h, a La Rambla, País de Xauxa.
A les 21 h, a la Plaça Catalunya, Carlota Giró.
A les 21 h, a la Plaça Palmera, Joina.
A les 22:30 h, a la Plaça Catalunya, Max Navarro.
A les 22:45 h, a la Plaça Palmera, Dan Peralbo i El Comboi.
A les 23 h, a La Rambla, Sopa de Cabra.
A les 00:15 h, a la Plaça Catalunya, 31 FAM.
A les 01:15 h, a La Rambla, La Ludwig Band.
A les 01:45 h, a la Plaça Palmera, Malifeta.
A les 02 h, a la Plaça Catalunya, Mon Dj.
Peralada
El Festival de Peralada clou amb l'Orquestra del Festival de Bayreuth.
On? Al Palau de la Música Catalana.
Quan? A les 20 h.
Vilabertran
La Schubertíada acull, avui, Matthias Goerne (baríton) i Markus Hinterhäuser (piano).
On? A la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.
Quan? A les 20:30 h.
Festa Major de Calonge
2n dia de festa major de Calonge.
On i quan?
A les 18 h, al camp de futbol de Sant Antoni, partit de futbol.
A les 19 h, a la Plaça de la Pau, sortida del Cercabirres dels 3 espigons.
A les 19 h, a la Plaça de la Llibertat, espectacle infantil El taller de malabars. L’espectacle.
A les 20 h, al Paratge del Collet, Lluís Coloma Trio.
A les 22 h, al Passeig Josep Mundet, correfoc.
A les 23:15 h, al mirador espigó Costa Brava, Funky Power Station.
Festa Major de L'Escala
Activitats durant tot el dia.
On i quan?
A les 09 h, a La Punta, inici Festa del Pedal.
A les 10 h, a La Punta, taller familiar de mocadors.
A les 12 h, a la Plaça Catalunya, sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell.
A les 12 h, a La Riba, Corremulla amb aigua de mar.
A les 12:30 h, també a La Riba, festa de l’escuma.
A les 17:30 h, a La Punta, XXXVI Trobada gegantera.
A les 19:30 h, a La Riba, ball de gegants i capgrossos.
A les 22 h, a La Riba, ball amb la Betty Orquestra.
A les 22 h, a La Punta, Planetari natural: observant els estels.
A les 23:30 h, al recinte firal, La local histèria i Rina Dj.
Festa Major de Sant Hilari Sacalm
Tota la programació d'avui:
On i quan?
A les 10:30 h, a la Plaça Gravalosa, plantada i cercavila de gegants locals i colles convidades.
A les 18 h, inici de la 43a Baixada de Carretons.
A les 19 h, a la Plaça Moragues, fi de Festa de Carretons amb Dj Garci.
A les 19 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, sardanes amb La Principal de Cassà de la Selva.
A les 22 h, també a la Plaça Jacint Verdaguer, havaneres i cançó marinera Terra Blava amb Son de l’Havana i Sabina Witt, amb rom cremat.
A les 0:00 h, a la zona esportiva, Els Amics de les Arts, La Divand i dj Capde.
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