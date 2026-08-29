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L'agenda destacada del dissabte 29 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Max Navarro. Actuarà a l'Acústica de Figueres.

Max Navarro. Actuarà a l'Acústica de Figueres. / Xevi Planas

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Redacció

Redacció

Figueres

El Festival Acústica de Figueres continua amb la seva programació.

On i quan?

A les 19 h, a La Rambla, País de Xauxa.

A les 21 h, a la Plaça Catalunya, Carlota Giró.

A les 21 h, a la Plaça Palmera, Joina.

A les 22:30 h, a la Plaça Catalunya, Max Navarro.

A les 22:45 h, a la Plaça Palmera, Dan Peralbo i El Comboi.

A les 23 h, a La Rambla, Sopa de Cabra.

A les 00:15 h, a la Plaça Catalunya, 31 FAM.

A les 01:15 h, a La Rambla, La Ludwig Band.

A les 01:45 h, a la Plaça Palmera, Malifeta.

A les 02 h, a la Plaça Catalunya, Mon Dj.

Peralada

El Festival de Peralada clou amb l'Orquestra del Festival de Bayreuth.

On? Al Palau de la Música Catalana.

Quan? A les 20 h.

Vilabertran

La Schubertíada acull, avui, Matthias Goerne (baríton) i Markus Hinterhäuser (piano).

On? A la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.

Quan? A les 20:30 h.

Festa Major de Calonge

2n dia de festa major de Calonge.

On i quan?

A les 18 h, al camp de futbol de Sant Antoni, partit de futbol.

A les 19 h, a la Plaça de la Pau, sortida del Cercabirres dels 3 espigons.

A les 19 h, a la Plaça de la Llibertat, espectacle infantil El taller de malabars. L’espectacle.

A les 20 h, al Paratge del Collet, Lluís Coloma Trio.

A les 22 h, al Passeig Josep Mundet, correfoc.

A les 23:15 h, al mirador espigó Costa Brava, Funky Power Station.

Festa Major de L'Escala

Activitats durant tot el dia.

On i quan?

A les 09 h, a La Punta, inici Festa del Pedal.

A les 10 h, a La Punta, taller familiar de mocadors.

A les 12 h, a la Plaça Catalunya, sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell.

A les 12 h, a La Riba, Corremulla amb aigua de mar.

A les 12:30 h, també a La Riba, festa de l’escuma.

A les 17:30 h, a La Punta, XXXVI Trobada gegantera.

A les 19:30 h, a La Riba, ball de gegants i capgrossos.

A les 22 h, a La Riba, ball amb la Betty Orquestra.

A les 22 h, a La Punta, Planetari natural: observant els estels.

A les 23:30 h, al recinte firal, La local histèria i Rina Dj.

Festa Major de Sant Hilari Sacalm

Tota la programació d'avui:

On i quan?

A les 10:30 h, a la Plaça Gravalosa, plantada i cercavila de gegants locals i colles convidades.

A les 18 h, inici de la 43a Baixada de Carretons.

A les 19 h, a la Plaça Moragues, fi de Festa de Carretons amb Dj Garci.

A les 19 h, a la Plaça Jacint Verdaguer, sardanes amb La Principal de Cassà de la Selva.

A les 22 h, també a la Plaça Jacint Verdaguer, havaneres i cançó marinera Terra Blava amb Son de l’Havana i Sabina Witt, amb rom cremat.

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A les 0:00 h, a la zona esportiva, Els Amics de les Arts, La Divand i dj Capde.

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