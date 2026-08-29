L'escalf del FITAG també arriba a residències de gent gran
Una de les novetats d’enguany són les representacions fetes en centres de dia, a càrrec de la ganxona Teatre de Butxaca, amb la impulsora dels inicis del festival al capdavant
Els darrers dies, la programació del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) ha omplert pàgines amb la trentena d’espectacles que estan fent de la ciutat un escenari, però no tantes amb una altra cara, més social però amagada, que és la del FITAG Centres de dia. Per primera vegada, el certamen s’apropa a residències de gent gran “per poder portar teatre en llocs on molta gent potser no podria venir, gent que a vegades pensem que estan bé, atesos, i no els fa falta, però que en l’edat madura va perdent aquests petits luxes de la vida ordinària”, explica el director artístic del FITAG, Xavier Valentí.
“No teníem l’experiència d’estar en una residència i no sabíem com reaccionaria la gent”, comenta Sylvana Gross-Melzer, que a més d’estar al capdavant de Teatre de Butxaca, el grup de Sant Feliu de Guíxols que dijous i divendres va actuar a les residències Maria Gay i Sanitas de Girona, fou la principal impulsora del FITAG en els seus primers passos. Després de les funcions, en què han treballat especialment el to i la vocalització perquè tothom els entengués, celebra que “han sortit unes actuacions brillants, i les persones estaven encantades i molt felices”. El millor moment van viure’l en baixar de l’escenari i “donar-nos la mà amb el públic i xerrar una mica amb ells, aquest contacte va ser molt agraït”, afirma.
L’obra que ha representat Teatre de Butxaca (amb l’associació Finestral Teatre) és Gràcies, mestre!, peça entre el drama i la comèdia escrita per la membre del grup Mònica Roqué durant la pandèmia. Al principi, era “molt més llarga del que fem”, apunta Gross-Melzer, que va treballar amb l’autora per polir-la i reduir-la a uns quaranta-cinc minuts. La durada, com la interpretació, va adaptar-se al context, i el resultat, afirma la impulsora del FITAG, va ser reeixit: “Tothom aplaudia, va ser un èxit molt maco”.
La trama mescla moments de tota mena en una classe de ioga amb assistents que hi són per motius ben diferents i, lluny de trobar la pau, no deixen de discutir. El mestre, figura central, sua de valent per trobar la manera que tothom s’entengui, i ho aconsegueix reunint els deixebles en una abraçada però, just després, acaba morint. “És un argument i història molt maca i que els travessa com a generació, ha estat meravellós”, afirmava Valentí després de la primera funció i referint-se tant al públic com al grup d’actors, també integrat per persones grans. “Els actors ho han viscut molt intensament i han rebut l’atenció, l’escalf i la complicitat del públic”, celebrava el director artístic del FITAG.
Valentí va acabar “satisfet i emocionat” les actuacions a Maria Gay i Sanitas, així com “encantadíssim i agraït amb el personal del centre i els espectadors”. Amb tot plegat, és clar, deixa la porta ben oberta a repetir el programa en edicions futures, això sí, sempre que sigui viable: “És molt difícil ser regular amb les propostes perquè funcionem per convocatòria oberta, i llavors les vas acomodant, però, un cop obert el meló, tenim una altra finestra important”. Sigui de manera “anual, biennal o triennal”, la idea és mantenir el projecte. Al capdavall, “el teatre aporta un trencament de rutina, un component festiu extra, a més que, a nivell cognitiu, va bé per l’atenció, és un estímul”, afegeix Valentí.
L’essència del FITAG
Més enllà de l’alegria de poder actuar i la “il·lusió” de tornar a fer part d’un festival que gairebé va parir, Gross-Melzer destaca una altra faceta del FITAG, la viscuda pels actors i actrius que venen al festival. “Després d’actuar, durant el dinar, vam coincidir amb diferents grups. Conèixer-se és un bon motiu per venir al FITAG a part de les actuacions”, defensa, i “és molt maco, si tots estem junts a un mateix lloc, perquè es fan contactes, però també pots ballar!”, exclama riallera.
Dijous, a més, la impulsora del festival va retrobar-se amb un company de Letònia que feia uns trenta anys que havia conegut. “Un senyor del grup de Riga em va explicar que havia vingut a Platja d’Aro a actuar amb un grup català, i de seguida li vaig preguntar quan va ser, perquè era el meu grup!”, narra. Val a dir que ni l’un ni l’altra es van reconèixer, i això que Gross-Melzer també havia viatjat a Letònia. Aquelles trobades, de fet, eren el germen del que no trigaria a ser El Pati i, després de les primeres edicions, el FITAG. Dissabte, és clar, Gross-Melzer promet ser a l’Auditori Viader per The Last Night of Socrates, funció del Teatre Estudiantil de la Universitat de Letònia. “Quan pots veure un grup d’allà, o de Mònaco, que diuen que ho fan molt bé, o d’Armènia?”, es pregunta. D’això tracta el FITAG.
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