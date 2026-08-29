La Fúmiga omple la Rambla de Figueres en l'últim concert amb entrada lliure abans del seu comiat
El festival Acústica viu una de les nits més importants amb les actuacions de Buhos, Pastora i Alosa
Aleix Freixas (ACN)
Els valencians La Fúmiga han fet petita la Rambla de Figueres aquest divendres a la nit en el que ha estat l'últim concert amb entrada lliure de la banda abans que s'acomiadin dels escenaris. La banda ha sortit a l'escenari a un quart de dues de la matinada i ha arrencat amb la cançó 'Finals', un tema que el públic ha endevinat des del principi i que han transformat l'emoció del comiat amb l'alegria de gaudir de la banda. Dues hores abans, a les onze, Buhos ha actuat en el mateix escenari per celebrar els 20 anys de carrera i Pastora ha bufat les espelmes dels 25 anys poc després a la plaça de Catalunya. La cançó d'arrel tradicional d'Alosa ha sonat a partir de dos quarts d'onze de la nit a la plaça de la Palmera.
La banda valenciana encara el final de la gira de comiat. Amb dos concerts a València i dos més a Barcelona amb les entrades exhaurides -n'hi haurà un tercer a la capital catalana que obrirà la venda d'entrades aquest dissabte al migdia-, la cita d'aquest divendres a la nit a Figueres era l'última oportunitat del públic per veure'ls de forma gratuïta. Això ha fet que hi hagués molta expectació i que la Rambla de Figueres s'omplís per sentir la banda.
El públic ha començat a corejar les cançons des del primer tema en un repertori marcat per les cançons de comiat que ja han anat publicant, com ara 'Finals' o 'La Penúltima'. Mentrestant, el públic ha encès bengales i ha aixecat estelades mentre ballava i cantava els seus temes sense parar fins que s'ha acabat el concert ben entrada la matinada.
De fet, La Fúmiga s'ha fet pregar en una nit que ha estat com un castell de focs artificials, on La Fúmiga ha actuat de traca final. Ha estat a partir d'un quart de dues de la matinada quan la banda ha sortit a l'escenari de la Rambla de Figueres, que portava bona estona plena. De fet, ja s'havia omplert a les onze de la nit amb el concert de 20 anys de Buhos. Els de Barcelona han sortit a l'escenari de la Rambla amb un popurri on han repassat els grans èxits de la seva carrera. 'Volcans', 'No és Miami' o 'Mil batalles' han sonat dins del recull que la banda ha fet només arrencar el concert.
Un conjunt de cançons que han despertat el públic des del primer moment. La flama s'ha encès però el foc ha acabat de prendre entre el públic després que Guillem Solé animés a la gent a saltar a ritme de: "boti, boti, boti, espanyol qui no boti". Un concert que ha omplert la Rambla de Figueres amb públics de totes les edats.
A un quart d'una la plaça de Catalunya també s'ha omplert de gent amb el concert de Pastora. El retorn als escenaris de Dolo Beltran, Caïm i Pauet Riba també ha servit per celebrar els 25 anys de trajectòria. Al llarg del concert, la banda ha recuperat temes tan mítics com 'Lola' o 'Una altra galàxia', un dels temes que van compondre en català en el disc publicat el 2012.
Per altra banda, de les primeres en saltar a l'escenari de la plaça de la Palmera han estat la banda Alosa, que han aprofitat per repassar alguns dels temes del seu primer disc. Malgrat tot, la formació ha arrencat amb temes de cançó popular, com ara 'L'hereu Riera' o 'La dama d'Aragó'.
La Ludwig Band, el gran reclam del dissabte
El festival ha tancat la nit de divendres amb els DJ Serial Killerz a la plaça de Catalunya. De cara a aquest dissabte, la programació es reprèn a les set de la tarda amb 'El país de xauxa' dins de l'Acustiqueta i la programació regular serà a partir de les nou de la nit amb Carlota Giró i Joina. Al llarg de la nit hi actuaran Dan Peralbo i el Comboi, Sopa de Cabra i 31 FAM.
El principal cap de cartell, però, arribarà a un quart de dues de la matinada amb el concert de La Ludwig Band a la Rambla, l'espai de més gran format que té el festival. Es preveu que sigui un concert multitudinari i que s'hagin de tancar els accessos per superar l'aforament permès.
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