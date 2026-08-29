Una ‘rentrée’ cultural desbordant, dels Javis a Oques i amb Girona a punt per a la tardor
Arriba una nova temporada d’estrenes, festivals i grans noms, mentre Girona prepara una tardor amb Temporada Alta i una programació a l’Auditori que s’allarga fins Nadal
El Periódico
El retorn a la normalitat després de l’estiu arriba també als escenaris, a les sales de cinema, a les llibreries i als museus. La rentréecultural concentra, com cada tardor, una bona part de les grans estrenes i dels esdeveniments que marcaran els últims mesos de l’any. El retorn dels Javis a l’univers de Federico García Lorca, la nova adaptació de Carrie en format de sèrie, els nous projectes cinematogràfics de directors com David Fincher i Aaron Sorkin, el debut de Pedro Almodóvar en la novel·la o el retorn de grans noms de la música, formen part del calendari.
També, hi ha cites que ja s’han convertit en fenòmens abans de començar. Oques Grasses afronten quatre concerts a l’Estadi Olímpic, mentre The Weeknd hi tornarà aquesta tardor i The Strokes debutarà al Palau Sant Jordi. A la tardor també arribaran els festivals de cinema de Sant Sebastià i Sitges, juntament amb la temporada alta dels premis literaris, amb el Nobel, el Planeta i el Cervantes com a protagonistes dels titulars.
Tot i aquesta allau de propostes, Girona també entra a la rentrée amb una agenda que comença a agafar velocitat ja al setembre i que mantindrà el ritme fins a final d’any. La ciutat encara allarga algunes de les propostes pròpies de l’estiu, com el Festival de Guitarra Girona-Costa Brava, que s’allarga fins al 27 de setembre, i el Periscopi, que no clou fins al 12 de setembre. Durant aquest mateix mes també hi haurà una nova edició de l’Acocollona’t, del 10 al 18, i el monar’T, dedicat a l’art urbà, entre el 21 i el 27 de setembre.
El gran salt cap a la tardor arribarà, però, amb Temporada Alta. El festival celebrarà enguany la seva 35a edició del 3 d’octubre al 8 de desembre, amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Sis d’elles seran estrenes a l’Estat i quatre a Catalunya. La programació s’estendrà per 22 espais de 9 municipis diferents i incorporarà Maçanet de la Selva, que enguany acollirà també activitats del festival.
El cicle manté així la seva aposta per combinar creació internacional i talent català. Entre els noms internacionals hi ha Romeo Castellucci, Christiane Jatahy, Cristiana Morganti, Claudio Tolcachir, Guy Cassiers, Valérie Dréville i Baro d’evel, mentre que la dramatúrgia catalana hi serà representada, entre d’altres, per Jordi Oriol, Lluïsa Cunillé, Jordi Casanovas, Victoria Szpunberg, Carlota Gurt i Ramon Madaula. L’espectacle inaugural serà HAS BEEN, una proposta del coreògraf Sidi Larbi Cherkaoui i l’artista de circ i moviment Martin Zimmermann.
Pel que fa a l’Auditori de Girona, afronta la tardor amb una programació que combina música clàssica, jazz, pop, músiques d’arrel i propostes familiars. El calendari començarà el setembre amb La Ruïna, Amaro Freitas & Momi Maiga, el Cor Gospel Girona, Víctor Küppers, Luis Piedrahita i Michael Legend.
A l’octubre, la programació guanyarà intensitat amb La Creació de Haydn, Eliades Ochoa, Remei de Ca la Fresca, David Cepo, e-STRINGS by GIO, Harmonia Mediterrània, Mario Alonso Puig i la Tercera Simfonia de Mahler, abans de l’arribada de Pink Martini & Storm Large el 28 d’octubre.
Al novembre, l’oferta continuarà obrint el ventall de registres. Mar Pujol, O Fado, el Quartet Casals, Els Catarres, Alosa, el Rèquiem de Fauré, Uri Caine & Girona Jazz Project i Salvador Sobral són algunes de les cites previstes a l’Auditori.
I el calendari no s’aturarà amb l’arribada de desembre. L’Auditori hi té programades algunes de les cites més destacades del final d’any, com el baríton Ludovic Tézier, B1n0, Els Pets i The Black Heritage Choir. El tram nadalenc continuarà amb el Messies participatiu, Cor Geriona, La Ludwig Band, el Festival de valsos i danses i una proposta familiar de Cor de Teatre.
La tardor a Girona concentrarà una part important de l’oferta cultural dels pròxims mesos, amb els festivals de setembre com a punt de partida, Temporada Alta com a gran cita de les arts escèniques i l’Auditori com un dels principals espais de la programació musical. Així, la ciutat encararà els últims mesos de l’any amb una agenda que combinarà arts escèniques, música, cinema i altres propostes culturals. La rentrée donarà pas així a una nova temporada cultural que s’allargarà fins a final d’any.
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