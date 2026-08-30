Una fotografia captada a Llançà, guanyadora del MedFoto 2026
La francesa Oriane Jacquel s’imposa entre 1.332 imatges en la sisena edició d’un certamen que reivindica la fotografia com a eina per mostrar la bellesa i la fragilitat del Mediterrani
Santi Coll
La fotògrafa francesa Oriane Jacquel va ser proclamada guanyadora absoluta de la sisena edició del MedFoto, el Concurs Internacional de Fotografia de la Mediterrània, amb L’última?, una imatge captada a la costa de Llançà. El jurat en va valorar especialment la capacitat evocadora i el missatge al voltant de la fragilitat de l’entorn marí.
El MedFoto és una iniciativa impulsada conjuntament pel Club Nàutic l’Escala i la Fundació Alive, dues entitats que van començar a treballar en el projecte l’any 2021 amb la voluntat de difondre els valors ambientals i humans del mar Mediterrani. La convocatòria del 2026 va rebre 1.332 fotografies de 107 participants procedents de diversos països europeus i mediterranis, unes xifres que reforcen la dimensió internacional que ha anat adquirint el concurs.
Més enllà del premi absolut per a Oriane Jacquel, el jurat també va reconèixer Katica Mustapić en la categoria Paisatge amb The Force of Nature; Filippo Carugati en Vida salvatge amb Coastal Toad; Philippe Magoni en Esports i oci amb Into the Blue 2; i Fernando Béjar en Oficis del mar amb A la busca del sonso.
En fotografia Subaquàtica, el premi va ser per a Xavier Mas Ferrà amb Isòpode, mentre que Fernando Estarellas va guanyar la categoria Conservació i canvi climàtic amb Olas de calor. Miguel Ángel Carrión va imposar-se en la categoria Popular amb Entre mares i Jan Latussek va obtenir el reconeixement en Relat fotogràfic amb Pertenecer al mar. El palmarès va completar-se amb tres premis especials. David Parrón va rebre el Premi L’Escala per La memòria de la sal; Rosa Matesanz, el Premi Costa Brava per Tortuga babaua, i José Antonio Gil va rebre la distinció del Premi Fauna Còmica per De compres.
Exposició al Club Nàutic
Més enllà del concurs de fotografia, el MedFoto 2026, igual que edicions anteriors, va formar part de la programació del festival Portalblau de L’Escala. En concret, va ser a través d’una exposició al Club Nàutic dins el Programa Valors i Compromís del certamen. La mostra, fruit de la col·laboració entre la Fundació Alive i el Club Nàutic L’Escala, va presentar, entre el 24 de juliol i el 15 d’agost (amb accés lliure) un recorregut visual a través de les imatges finalistes del concurs, entre les quals, és clar, les que finalment van ser reconegudes amb algun dels guardons mencionats.
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