L’Acústica manté el pols i torna a superar els 100.000 espectadors
Xavi Pascual reivindica la vigència del festival després de 23 edicions i destaca concerts com els de Sopa de Cabra i La Fúmiga i l’aposta pels artistes emergents
L’Acústica de Figueres continua resistint el pas del temps. El festival ha tancat aquest diumenge la seva 23a edició després de quatre dies de música al centre de la ciutat i amb més de 100.000 espectadors, una xifra que confirma la capacitat de convocatòria d’una cita que s’ha convertit en un dels grans esdeveniments musicals de finals d’estiu a Catalunya.
«Estem molt contents de com ha anat. Tornem a superar els 100.000 espectadors i això vol dir que seguim fidels als nostres principis», explica el director del festival, Xavi Pascual. El responsable de l’Acústica reivindica especialment la voluntat de mantenir Figueres com «el gran aparador musical de Catalunya l’últim cap de setmana d’agost», amb una programació centrada sobretot en artistes i grups del país.
Públic massiu
La resposta del públic ha tornat a ser massiva durant les quatre jornades. Un dels moments més destacats va arribar amb el concert de Sopa de Cabra, que va omplir la Rambla en una de les actuacions de la gira amb què el grup celebra els quaranta anys de trajectòria. L’afluència va ser tan elevada que es va haver de tancar temporalment l’accés a l’espai després d’arribar al límit d’aforament.
També va tenir un component especial el pas de La Fúmiga, que afronta els últims concerts abans de la seva retirada dels escenaris. El grup valencià va convertir la seva actuació a Figueres en un dels moments més emotius del cap de setmana.
La programació també ha servit per confirmar el poder de convocatòria de formacions que els últims anys han anat guanyant protagonisme dins l’escena catalana. La Ludwig Band i 31FAM van reunir una gran quantitat de públic i van ser dos dels altres concerts destacats d’una edició que ha sumat més d’una trentena d’actuacions repartides pel nucli urbà de Figueres.
Perfil propi
Per Pascual, una de les claus de la longevitat del festival és precisament haver conservat una identitat pròpia. «Els projectes es poden desgastar amb el pas del temps, però l’Acústica manté l’èxit des del principi», assenyala. El director ho atribueix en bona part a l’aposta sostinguda per l’escena musical catalana i a la capacitat del festival per combinar noms consolidats amb propostes que encara estan fent els primers passos.
En aquest sentit, l’Acústica també ha tornat a reservar espai per als artistes emergents. Pascual destaca especialment la resposta que han tingut concerts com els de Dan Peralbo i El Comboi, Malifeta o Max Navarro, exemples d’una de les línies que el festival vol continuar reforçant. La voluntat és que l’Acústica no sigui només un espai per veure els grups que ja omplen sales i festivals, sinó també un punt de descoberta de les formacions que poden marcar l’escena catalana dels pròxims anys.
La música familiar també ha mantingut el seu pes dins la programació a través de l’Acustiqueta, que enguany ha comptat amb actuacions de Filomena, País de Xauxa i l’Orquestra Di-Versiones. Precisament Di-Versiones ha tornat a assumir avui el paper habitual de tancar el festival a la Rambla. Abans hi havia actuat Loco Mía, la formació de dance que va assolir una gran popularitat durant els anys vuitanta i noranta i que ha recuperat l’activitat amb nous integrants.
El doble concert va posar el punt final a quatre dies en què Figueres s’ha tornat a convertir en un gran escenari a l’aire lliure. Vint-i-tres edicions després del seu naixement, l’Acústica conserva una fórmula basada en la gratuïtat, la concentració dels concerts al centre de la ciutat i una programació amb fort accent català. I, almenys a la vista de les xifres d’aquest any, continua funcionant.
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