L'agenda destacada del diumenge 30 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
Palamós
Continua el cicle del Nits de Circ, amb malabaristes, equilibristes, pallassos o acròbates d'arreu del món.
On? A la Plaça Sarquella.
Quan? A les 21:30 h.
Banyoles
Concert de A dos veus.
On? Al Vora Estany.
Quan? A les 20:30 h.
Figueres
L'Acústica continua amb Locomia i l'Orquestra Di-Versiones.
On? A La Rambla.
Quan? A les 19 h i a les 20 h, respectivament.
Vilabertran
La Schubertíada clou avui amb Quartet Casals & Juliane Banse (soprano).
On? A la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.
Quan? A les 20:30 h.
Festa Major de l'Escala
Tota la programació d'avui.
On i quan?
A les 9:30 h, a la platja, cursa d’OFIS.
A les 11 h, al Port d’en Perris, cercavila infantil.
A les 12 h, a La Riba, animació infantil amb Dr. Fly.
A les 18 h, a La Riba, espectacle infantil El petit circ de Messieu Moustache.
A les 19 h, a la Plaça Víctor Català, sardanes amb la cobla Contemporània.
A les 22 h, a la Plaça Catalunya, teatre amb l’espectacle Autoficció, amb Pep Plaza.
A les 23:30 h, al recinte firal, actuació de Boom Boom Fighters i Dj K-Zu.
Sant Hilari Sacalm
Activitats durant tot el dia.
On i quan?
A les 10 h, a la Plaça Gravalosa, XXVII Trobada de Puntaires.
A les 11:30 h, a la Plaça de l’Església, espectacle infantil Absurd, del Cric Vermut.
A les 18:30 h, als Jardins de Can Rovira, concert Claqué a ritme de Sinatra, a càrrec de Men in Swing.
A les 22 h, al pavelló, fi de festa amb l’espectacle L’Orquestra Impossible, de Marcel Tomàs & Cascai Teatre.
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