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L'agenda destacada del diumenge 30 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Nits de Circ.

Nits de Circ. / Marc Martí Font

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Redacció

Redacció

Palamós

Continua el cicle del Nits de Circ, amb malabaristes, equilibristes, pallassos o acròbates d'arreu del món.

On? A la Plaça Sarquella.

Quan? A les 21:30 h.

Banyoles

Concert de A dos veus.

On? Al Vora Estany.

Quan? A les 20:30 h.

Figueres

L'Acústica continua amb Locomia i l'Orquestra Di-Versiones.

On? A La Rambla.

Quan? A les 19 h i a les 20 h, respectivament.

Vilabertran

La Schubertíada clou avui amb Quartet Casals & Juliane Banse (soprano).

On? A la Canònica de Santa Maria de Vilabertran.

Quan? A les 20:30 h.

Festa Major de l'Escala

Tota la programació d'avui.

On i quan?

A les 9:30 h, a la platja, cursa d’OFIS.

A les 11 h, al Port d’en Perris, cercavila infantil.

A les 12 h, a La Riba, animació infantil amb Dr. Fly.

A les 18 h, a La Riba, espectacle infantil El petit circ de Messieu Moustache.

A les 19 h, a la Plaça Víctor Català, sardanes amb la cobla Contemporània.

A les 22 h, a la Plaça Catalunya, teatre amb l’espectacle Autoficció, amb Pep Plaza.

A les 23:30 h, al recinte firal, actuació de Boom Boom Fighters i Dj K-Zu.

Sant Hilari Sacalm

Activitats durant tot el dia.

On i quan?

A les 10 h, a la Plaça Gravalosa, XXVII Trobada de Puntaires.

A les 11:30 h, a la Plaça de l’Església, espectacle infantil Absurd, del Cric Vermut.

A les 18:30 h, als Jardins de Can Rovira, concert Claqué a ritme de Sinatra, a càrrec de Men in Swing.

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A les 22 h, al pavelló, fi de festa amb l’espectacle L’Orquestra Impossible, de Marcel Tomàs & Cascai Teatre.

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