El 26è FITAG frega els 3.500 espectadors amb sis plens
El festival, del 25 al 30 d’agost, exhaureix entrades en un terç dels espectacles i celebra l'èxit de les apostes més recents, l'Off i el Centres de dia
Després d’una intensa setmana d’actuacions, el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG) va arribar diumenge a la seva fi amb la jornada d’Off, centrada en una selecció de grups de les comarques gironines. Les companyies locals van acomiadar, des de la Sala La Planeta, els companys i companyes vinguts de Lituània, els Països Baixos, Suïssa, Mònaco, Letònia i Armènia per una 26a edició que ha fregat els 3.500 espectadors i exhaurit entrades en un terç de les funcions principals. Els plens van ser per les representacions de Manual de la buena esposa, Bukowski i Comedia sen titulo, al Centre cívic de Sant Narcís, i Els meus dimonis i jo, Felicità i Marat-sade, a la Casa de Cultura. El registre d’ocupació, similars a edicions anteriors, consoliden la producció de Baowatt en el seu quart any al capdavant del FITAG.
Xavier Valentí, director artístic del certamen, celebra com «el FITAG s’ha convertit en un esdeveniment transversal a la ciutat de Girona, amb espectadors fidels atrets per la diversitat de gèneres que ofereix». Aquest eclecticisme i capacitat de reunir diferents estils de teatre és un dels punts forts del festival. Pel director, «que hi hagi tants gèneres i estils programats afavoreix que es puguin descobrir obres i formats i, alhora, també es pot anar directe a gent que busca un tipus de format molt específic», afirma destacant l'augment d'espectadors en les funcions de tarda.
Caldes de Malavella, la Cellera de Ter, Sant Gregori, Sant Pere Pescador i Vidreres també han fet part del festival a través del programa FITAG Municipis, ja molt consolidat, com comença a estar-ho, igualment, el FITAG Off, proposta nascuda l’any passat per protagonitzar la cloenda i que, amb 328 espectadors, enguany va sumar un augment notable en públic. IncreiXendo (Sant Gregori), Secció Dramàtica del Centre Catòlic d’Olot, Traspunt Teatre (Vidreres) i Agrupació Teatral La Gespa (Palamós) van ser les companyies participants.
Aquest 2026, a més, destaca la novetat del FITAG Centres de dia, amb què el festival ha apropat l’escalf del teatre al Centre Geriàtric Maria Gay i la residència Sanitas de Girona. La companyia ganxona Teatre de Butxaca va representar-hi Gràcies, mestre!. Això ha permès “poder portar teatre en llocs on molta gent potser no podria venir, gent que a vegades pensem que estan bé, atesos, i no els fa falta, però que en l’edat madura va perdent aquests petits luxes de la vida ordinària”, tal com explicava Valentí en el reportatge que va dedicar Diari de Girona al programa.
L’altre aspecte en què ha incidit el festival és la inclusivitat, part del programa a través de dues funcions accessibles: Marat-Sade de Locos por Actuar, per a persones amb ceguesa; i Las horas serenas de Jachas Teatre, per a persones amb sordesa. Mitja dotzena d’obres, a més, s’han sobretitulat en català o anglès.
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