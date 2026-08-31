La 34a Schubertíada clou amb més de 3.000 espectadors
L'edició d'enguany, dedicada a la memòria del fundador Jordi Roch, ha exhaurit entrades en nou dels divuit concerts
El concert del Quartet Casals i Juliane Banse a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran va cloure ahir la 34a edició de la Schubertíada. L'edició d'enguany, que va arrencar el 16 d'agost i ha reunit 3.380 persones, s'ha dedicat a la memòria del fundador Jordi Roch i ha fet el ple en nou dels divuit concerts programats. L'organització valora positivament la xifra, que ha crescut un 5% respecte de l'any passat tot i que s'ha programat un concert menys, i assegura que "confirma la tendència de creixement sostingut del festival".
Entre les propostes més destacades d'aquesta edició hi ha el cicle Die schöne Magelone de Drams a càrrec d'Andrè Schuen, Daniel Heide i la narració de Pere Arquillué; el recital a càrrec de la soprano armènia Ruzan Mantashyan; els concerts de lied amb figures com Samuel Hasselhorn o Erika Baikoff o el concert d'homenatge del baríton Matthias Goerne a Roch, amb qui tenia una estreta amistat.
Pel que fa a les novetats d'aquest any, destaca el creixement del programa Lied the Future, que en la vuitena edició ha passat de quatre a cinc duos becats, amb una selecció amb convocatòria oberta a la qual es van presentar 73 duos de 31 països diferents. En aquesta edició, artistes com Maximilian Kromer o Mireia Tarragó han rebutat al festival després del seu pas al programa de talents.
En el capítol del piano, hi ha hagut tres recitals de caràcter molt diferent: el segon concert de la integral de Partites i Suites angleses i franceses de Johann Sebastian Bach —un cicle que acabarà l’any vinent—, amb Emma Stratton, Nicolás Margarit i Albert Cano; el debut com a solista de Maximilian Kromer, amb un programa que ha explorat els vincles de Schubert amb Beethoven i els de Liszt amb Schubert, i el retorn de Javier Perianes, amb un programa inclòs en la programació de l’Any Manuel de Falla.
Preludi a Vilajuïga i Pals
Abans d'encetar els concerts a Vilabertran, la Schubertíada va fer parada un any més a Vilajuïga i a Pals (dins el Clàssic Pals), amb recitals en dos espais patrimonials -Deu d'Aigua i l'església de Sant Pere- i amb repertoris que representaven dues línies fonamentals per al festival: la recuperació de patrimoni, amb l’obra del mallorquí Miquel Capllonch presentada per Marta Bauzà i Jesús López Blanco, i el repertori imprescindible, amb un Winterreise interpretat per Mikhail Timoshenko i Elitsa Desseva.
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