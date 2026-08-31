Castelló d’Empúries inicia el compte enrere de Terra de Trobadors amb l’estrena d’‘El Romanç de Guillem Escarrer’
Prop de dues-centes persones van assistir a la nova producció de Novum Organum, dedicada al cavaller castelloní que protagonitzarà la XXXIV edició del festival
Castelló d’Empúries ha donat aquest diumenge el tret de sortida al compte enrere de la XXXIV edició de Terra de Trobadors amb l’estrena d’El Romanç de Guillem Escarrer. De Castelló d’Empúries al Regne de Nàpols. La nova producció de Novum Organum, creada expressament per al festival, va reunir prop de dues-centes persones a la Basílica de Santa Maria.
L’espectacle, impulsat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, recupera la figura de Guillem Escarrer (1266-1321), el cavaller castelloní que enguany centra el relat històric de Terra de Trobadors. A través de la música, la narració i la interpretació, la proposta ressegueix la trajectòria d’Escarrer des del comtat d’Empúries fins al Regne de Nàpols, amb la inspiració de les antigues cançons de gesta medievals.
La representació va destacar pel seu caràcter participatiu, amb diversos moments d’interacció entre els intèrprets i el públic, i per un important desplegament musical que va permetre descobrir la sonoritat dels instruments històrics. La combinació de música, narració i rigor històric va ser molt ben rebuda pels assistents.
La producció va a càrrec de Novum Organum, companyia integrada per actors, músics, musicòlegs i especialistes en arts escèniques històriques. El text és obra de Marcel Leal i parteix de la recerca del medievalista Elvis Mallorquí, autor de l’estudi sobre Guillem Escarrer que ha inspirat la temàtica de l’edició d’enguany.
L’estrena també s’emmarca en l’XI Cicle de Música So de Lonh, que culminarà el pròxim 6 de setembre amb el concert de Locus Desperatus, dedicat a Marturià Prats i a la música a la capella de l’Infant Fortuna.
El Romanç de Guillem Escarrer tornarà durant el festival
Després d’aquesta primera representació, El Romanç de Guillem Escarrer tornarà a la programació de Terra de Trobadors amb diverses funcions els dies 11 i 12 de setembre.
La XXXIV edició del festival se celebrarà els dies 11, 12 i 13 de setembre i convertirà novament Castelló d’Empúries en un gran escenari medieval, amb més de dues-centes activitats culturals, històriques i familiars.
L’estrena d’aquest diumenge ha servit, així, per començar a escalfar motors d’una nova edició d’un dels grans esdeveniments de recreació i cultura medieval de Castelló d’Empúries, que enguany tindrà Guillem Escarrer com a protagonista del seu relat històric.
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