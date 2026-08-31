Dorian Gray, Renaldo&Clara i el centenari de Pere Portabella, a la tardor cultural de Figueres
La programació, que s'allargarà entre setembre i desembre, també inclou les obres teatrals "Perfectes desconeguts", "Permagel" i "L'últim àtom"
El musical El retrat de Dorian Gray amb Àngels Gonyalons; el concert de Renaldo&Clara o un cicle de conferències dedicat al centenari del director de cinema Pere Portabella són algunes de les propostes destacades de la programació de tardor de Figueres. L'Ajuntament ha avançat aquest dilluns al vespre la programació, que inclou arts teatrals, música, exposicions, conferències i diversos cicles a la Biblioteca Fages de Climent.
El Teatre el Jardí de Figueres acollirà diverses propostes teatrals dins el Figueres a Escena: la versió en format musical El retrat de Dorian Gray, protagonitzada per Àngels Gonyalons; la comèdia Perfectes desconeguts dirigida per David Selvas; l'adaptació teatral de l'èxit literari Permagel d'Eva Baltasar, a càrrec de Victoria Szpunberg i interpretada per Maria Rodríguez Soto; l'última obra de Jordi Oriol, l'Últim àtom, amb Joan Carreras entre el repartiment; i la nova producció de teatre visual de La Mula, Manual per a éssers vius.
Pel que fa a La Cate, acollirà Tendrament de Pau Vinyals i Judit Colomer; Benvinguda a Holanda de Lur Produccions; i Passejant amb Santiago Rusiñol d'Emma Escolano i interpretat per Àlex Casanovas.
En l’àmbit de la dansa, a banda de les propostes esmentades, la temporada també comptarà amb WE. Nosaltres i el temps, de la companyia gironina Mal Pelo, que també passarà per Temporada Alta. Pel que fa al circ, s’ha programat Tenet, d’Eunoia Kolektiva, un espectacle de gran format per a tots els públics centrat en els equilibris i les acrobàcies.
Entre les estrenes de proximitat hi ha El Cafè d'A Mossegades o El Poema de Nadal de CaTeatre.
Música, programació familiar i òpera
La programació musical inclou la nova producció de la Camerata de Penedès, que presenta una adaptació de Somni d’una nit d’estiu amb la dramatització d’Elisabet Casanovas; la presentació del nou disc del grup de pop Renaldo & Clara; el darrer treball de la jazzista Alba Careta; i l’actuació de Balder Duo, formació especialitzada en música del segle XVIII que compta amb el figuerenc Christian Torres. La temporada també avança part de la programació nadalenca de gener amb un concert de l’artista empordanès Ernest Prana.
La nova temporada operística a càrrec de la Fundació Òpera Catalunya portarà L'elisir d'amore de Gaetano Donizetti. Dins la programació familiar, que arrencarà el 20 de setembre, s'hi inclou l'espectacle de dansa Ona de Laura Alcalá, pensat per a la primera infància; Mular (o la gran captura) de la companyia Cinc Cèntims; l'obra de teatre de titelles La tempesta de Zero en Conducta; i Fosca, d'Aurora Bauzà i Pere Jou.
Durant l'últim trimestre de l'any, Figueres a Escena ha impulsat un nou cicle dedicat a les Masculinitats, amb propostes com el monòleg Qui va matar el meu pare, basat en l'obra d'Édouard Louis i interpretat per Dafnis Balduz; l'espectacle de dansa de carrer Clinch d'Àngel Duran; Los muchísimos, un procés de creació participativa amb la coreògrafa Mariantònia Oliver; i l'espectacle de dansa contemporània i flamenc Muerta de amor de Manuel Liñán en col·laboració amb Temporada Alta.
Les entrades es podran adquirir a partir del 2 i 3 de setembre a través del web de Figueres en Escena i a les taquilles del Teatre Municipal.
Exposicions i conferències
Pel que fa a les exposicions, les propostes es concentren al Museu de l'Empordà i a la Sala d'Exposicions l'Escorxador. El Museu inaugurarà el pròxim 3 d'octubre l'exposició D'Empúries a Spiderman. Narratives gràfiques a la perifèria, que repassa la llarga tradició de narració gràfica de l'Empordà des de les primeres mostres fins al còmic contemporani. Comissariada per M. Mercè Cuartiella i Joan Manuel Soldevilla, explica com l'Empordà ha estat sempre un espai de creació, consum i escenari de nombroses ficcions, amb personatges tan consagrats com El Capitán Trueno, o propostes alternatives i autogestionades com els fanzine Pus de iaia o Empordà Funeral. D’altra banda, l'equipament també ha programat una conferència sobre la commemoració dels cinquanta anys de la Fundació Miró a càrrec de Rosa Maria Malet i Irene Escolar, i entre les activitats paral·leles hi ha una conversa entre Pepa Balsach i Nora Ancarola sobre Chantal Akerman; i la conferència sobre exilis amb Odette i Marta Marín-Domine.
Dins la commemoració del centenari del naixement del figuerenc Pere Portabella, el Museu ha programat tres conferències dedicades a les seves facetes com a cineasta, polític i activista.
El cicle Històries de l'Art iniciarà la desena temporada el 9 de setembre amb tres cursos gratuïts a càrrec d'Eduard Caballe, Gabriel Ventura i Josep Playà.
A la Sala d’Exposicions l’Escorxador es podrà visitar l’exposició Francesc Guillamet. Catàleg infinit del 31 d’octubre fins el 27 de gener, dedicada al fotògraf figuerenc i comissariada per Manel Gràvalos i Ernest Abentin. Francesc Guillamet (Figueres, 1956) és un dels grans fotògrafs catalans. Amb reconeixement internacional, especialitzat sobretot en fotografia gastronòmica i de paisatge, àmbits en els quals se’l considera un gran referent. Són famoses les imatges realitzades per als catàlegs d’El Bulli, de Ferran Adrià, o les fetes per al Celler de Can Roca i per a les enciclopèdies dedicades a la cuina catalana i a la cuina mediterrània escrites per Jaume Fàbrega.
La Biblioteca Fages de Climent reprendrà els clubs de lectura, amb convidats com Eva Baltasar, Miquel Berga o Joan Manuel Soldevilla.
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