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L'agenda destacada del dilluns 31 d'agost

Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui

Cobla La Flama de Farners.

Cobla La Flama de Farners. / Aniol Resclosa

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Redacció

Redacció

El port de la Selva

Concert a càrrec de Cat Klezmer Trio.

On? A l'Església de la mare de Déu de les Neus.

Quan? A les 21 h.

Festa Major de l'Escala

Activitats per a totes les edats i durant tot el dia.

On i quan?

De 10 h a 13 h, a la platja, bateig de Pàdel Surf, Kayak experience i rem.

A les 17 h, a la sala polivalent, espectacle familiar Italiano Gran Hotel.

A les 18 h, a la sala polivalent, sortida de la cercavila.

A les 18:30 h, al recinte firal, espectacle infantil amb Magic Blaics.

A les 22 h, a la Plaça Catalunya, havaneres amb Els Pescadors de l’Escala.

Festa Major de Sarrià de Ter

Taller infantil: Preparem l'espectacle dels gegants!.

On? Al centre d'arts escèniques.

Quan? A les 17 h.

Fortià

Festa retro 80-90's i ball amb Sharazan.

On? Al Centre Agrícola i Social.

Quan? A les 18 h.

Santa Coloma de Farners

Audició de sardanes amb la cobla La Flama de Farners.

On? A la Plaça Farners.

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Quan? A les 22 h.

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