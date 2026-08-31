L'agenda destacada del dilluns 31 d'agost
Us oferim una secció amb les activitats més destacades d'avui
El port de la Selva
Concert a càrrec de Cat Klezmer Trio.
On? A l'Església de la mare de Déu de les Neus.
Quan? A les 21 h.
Festa Major de l'Escala
Activitats per a totes les edats i durant tot el dia.
On i quan?
De 10 h a 13 h, a la platja, bateig de Pàdel Surf, Kayak experience i rem.
A les 17 h, a la sala polivalent, espectacle familiar Italiano Gran Hotel.
A les 18 h, a la sala polivalent, sortida de la cercavila.
A les 18:30 h, al recinte firal, espectacle infantil amb Magic Blaics.
A les 22 h, a la Plaça Catalunya, havaneres amb Els Pescadors de l’Escala.
Festa Major de Sarrià de Ter
Taller infantil: Preparem l'espectacle dels gegants!.
On? Al centre d'arts escèniques.
Quan? A les 17 h.
Fortià
Festa retro 80-90's i ball amb Sharazan.
On? Al Centre Agrícola i Social.
Quan? A les 18 h.
Santa Coloma de Farners
Audició de sardanes amb la cobla La Flama de Farners.
On? A la Plaça Farners.
Quan? A les 22 h.
Subscriu-te per seguir llegint
- «Mai no ens rendirem»: el llegat de Gabi Villarrubia torna a la Fosca de Palamós
- Sant Antoni balla al ritme d'una multitudinària Diverbeach
- Golejada a Montilivi per esvair els mals (5-2)
- Una dona de 49 anys, evacuada al Trueta després d'un xoc frontal entre dues bicicletes a Cruïlles
- Un conegut actor de la saga «Harry Potter» visita el Museu d’Història dels Jueus de Girona
- Els Mossos avisen de l'estafa del supermercat: Poden buidar-te el compte bancari en pocs minuts
- Les imatges del Diverbeach
- Si et passa això amb la cobertura del mòbil, revisa el banc: podries ser víctima d’un robatori