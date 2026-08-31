Les llibreries afronten la 'reentré' literària davant l'allau de novetats de setembre
Els establiments encaren el nou curs amb ganes coincidint amb una de les èpoques amb més feina de l'any
Irene Reina/ACN
Passats els mesos de juliol i agost, les llibreries tornen progressivament a la rutina i es preparen per a una ‘rentrée’ literària que es preveu intensa. El setembre arriba carregat d’estrenes que els establiments han d’encabir entre la resta de títols, buscant l’equilibri entre les novetats i el fons literari habitual. Si bé es tracta d’una de les èpoques més atrafegades de l’any, és també una de les més agraïdes perquè va acompanyada d’una recuperació de l’activitat cultural així com els clubs de lectura. Pel que fa als compradors, deixen enrere les seves lectures “d’estiu” i s'endinsen a cercar noves obres per llegir. “Hi ha molta feina, però també ganes de recuperar el tràfec de sempre”, afirmen les llibreteres a l’ACN.
A Finestres, la seva cap de compres, Mireia València, explica que en ser una "llibreria de fons", intenten trobar una estabilitat entre l'arribada de les novetats i el suport dels llibres que els agraden i interessen. Per això, la llibretera sosté que fa una "tria molt ajustada" de tot allò que arriba per poder continuar donant “espai" a altres títols. "Per nosaltres seria ideal si les editorials publiquessin una miqueta menys i poguéssim mantenir els llibres en taula durant mesos i mesos, poder llegir més obres i poder trobar els lectors per a cada un dels títols que ens arriben", comenta.
Per la seva banda, la llibreria Ona no només encara l'inici del curs pendent de les novetats, sinó que també de La Setmana del Llibre en Català, que enguany se celebra del 18 al 27 de setembre. Tanmateix, Guillem Seba, treballador de l’establiment, destaca la importància de l’harmonia entre novetats i fons: "Sempre és important tenir el més nou, però també cuidar molt el fons, perquè és amb el que estem tot l'any".
En la mateixa línia s’expressa la Judit, llibretera de la Documenta que recorda que hi ha molts factors a tenir en compte. “El que s’ha venut molt, el que s’ha venut poc, el que ens sembla interessant, però també el que quadra amb l’estil de la llibreria”, detalla, “cada lloc és un món i en el nostre cas, per exemple, comptem amb un fons diferenciat, potser més clàssic”. També afegeix que sempre miren de donar visibilitat a les editorials petites. “Intentem no fer diferències amb les grans”, insisteix.
Feina, però ganes de tornar a la rutina
Durant els darrers dies Seba reconeix que la feina de la llibreria s’ha intensificat i que a partir d’ara anirà a l’alça. “Hi ha molta novetat que surt a principis de setembre i a partir de llavors l’activitat es va accelerant gradualment fins que s’acosta la temporada de Nadal”, subratlla. Logísticament, suposa estar pendent dels butlletins, de les apostes, preparar comandes, rebre’n, i tampoc descuidar les reposicions. “La sensació és que cada any va a més, es publica molt i també surten editorials noves”, opina.
La Judit espera la tornada amb ganes, perquè reconeix que una mica de “rutina” ja va bé. “Tot just ara està tornant la gent de les vacances i sí que hem notat que comencen a venir clients a veure si han arribat novetats”, apunta. També preveu que a partir d’aquesta setmana el ritme sigui una mica més frenètic. “Les novetats vindran amb força, no és un pic de feina equiparable a Sant Jordi o Nadal, però potser el posaria en tercer lloc perquè els mesos d’estiu són fluixos”, admet.
Per València també és positiu que en res es pugui reprendre l’activitat habitual, que dona una mica de “vida” a l’establiment. “Presentacions, clubs de lectura... tot plegat dona més moviment que no pas a l’estiu, que la gent ve a buscar llibres per anar-se’n de vacances, o bé els compradors són persones de pas que visiten la ciutat”.
Uns mesos que, per altre costat, els permeten “posar una mica d’ordre”, netejar, preparar les comandes i també tenir temps de pensar com es vol encarar el nou curs. “Tot això comença al juny, així que en certa manera sabem què arribarà i podem estar pendents de fer lloc a les taules i les estanteries”, afegeix.
Camilla Läckberg i Patrick Radden Keefe
Qui també torna progressivament a la rutina són els lectors, que no perden l’oportunitat de passar per les seves llibreries de confiança i preguntar per nous títols en els quals continuar capbussant-se, també durant la tardor. "Fins ara hem tingut molta gent que buscava llibre per passar l'estiu, una cosa fresca i divertida”, sosté el llibreter d'Ona.
En el seu cas, passatemps com els 'Murdoku' (Columna) han tingut una alta demanda com les edicions de L'’Odissea' (Casa dels Clàssics) impulsades per la popularitat de la pel·lícula de Christopher Nolan. També les novel·les de l’escriptora Regina Rodríguez Sirvent – ‘Les calces al sol’ i ‘Crispetes de matinada’ (La Campana) o els llibres de la Carme Guasch, editats per Cap de Brot.
Autors com Camilla Läckberg, que signa ‘La Ploramorts’ (Columna) o Patrick Radden Keefe, que torna a les estanteries amb ‘El fill de l’oligarca’ (Edicions del Periscopi), ja són alguns dels títols que desperten més interès en aquesta ‘rentrée’. "Al setembre la gent comença a sentir recomanacions de novetats que surten i llavors, sempre hi ha títols que tothom està esperant", explica València.
“La gent ve amb forces renovades i de llegir coses noves, perquè ja s'han llegit tot el que es van endur els mesos d’estiu”, conclou la Judit. “En el nostre cas miren molt la pàgina web”, reconeix Seba, “i per això treballem molt perquè estigui actualitzada, perquè després puguin venir a buscar allò que han trobat allà prèviament”.
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