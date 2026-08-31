Lorca, Beckett i comèdia italiana al concurs de teatre amateur de Sant Feliu
La 22a edició inclou deu representacions de companyies d'arreu de Catalunya entre el 18 d'octubre i el 14 de març
La 22a edició del concurs de Teatre Amateur de Sant Feliu de Guíxols començarà el 18 d'octubre i s'allargarà fins al 14 de març vinent amb deu representacions, amb clàssics del teatre com La Casa de Bernarda Alba, La Gata sobre la teulada de zinc, Esperant Godot o Nadal a Cals Cupiello, i comèdies reconegudes com El crèdit. Les representacions es faran al Teatre Municipal Narcís Masferrer els diumenges a les 18 h.
L'Associació Casal Corpus de Barcelona encetarà la temporada el 18 d'octubre amb l'obra Desclassificats del dramaturg Pere Riera, protagonitzada per una periodista que s'enfrontarà al repte més important de la seva carrera: entrevistar al president del govern, presumptament implicat en un delicte fosc.
La companyia Enric Borràs de Sant Feliu de Llobregat portarà a l'escenari el 25 d'octubre La Gata sobre la teulada de Zinc de Tennessee Williams -reconeguda mundialment gràcies a l'adaptació al cinema de Richard Brooks-, que té lloc en una gran finca de Mississipí, a els Estats Units, durant l'aniversari del patriarca.
El 8 de novembre serà el torn de la companyia Teatre Sant Vicenç de Sabadell amb Nadal a Cals Cupiello d'Eduardo Di Filippo i sota la direcció de Jordi Brunet, que està ambientada a Nàpols de la dècada dels anys 30 i fa un retrat de les misèries d'una família durant l'època nadalenca.
Els Carlins de Manresa estrenaran el 22 de novembre Les Indòmites, un muntatge basat en les obres teatrals Hedda Gable i La dama del mar de Henrik Ibsen que protagonitzen dues dones noruegues d'èpoques diferents que hauran d'afrontar diverses decisions crucials contra el destí.
El 13 de desembre serà el torn de l'associació ACR de Fals, que estrenarà l'obra Un estrany visitant, basada en l'obra El pasajero de la noche de Maria Manuela Reina, que se centra en la visita que reben els senyors Urtubi i que farà trontollar la seva vida luxosa.
La primera obra de l'any vinent serà La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca, el 10 de gener a càrrec d'El Centre de Gràcia de Barcelona. Aquest clàssic de la literatura espanyola retrata la repressió femenina i la lluita per la llibertat a l'Espanya rural.
La companyia Amics de les Arts de Terrassa estrenarà al concurs el 24 de gener El Crèdit de Jordi Galceran, una comèdia sobre l'economia, la crisi i la fragilitat de les relacions humanes.
El 14 de febrer, la companyia Qollunaka de Terrassa representarà el 14 de febrer Dissabte, diumenge i dilluns, un altre clàssic d'Eduardo De Filippo que explica la crisi d'una parella de la petita burgesia napolitana.
La companyia arbucienca GOTA produccions representarà el 28 de febrer l'obra Felicità, una història de dues persones que es coneixen en un ascensor.
L'última representació serà el 14 de març amb Esperant Godot de Samuel Beckett a càrrec de Pierrot Teatre de Centelles, que gira al voltant de dos rodamons que esperen a algú que no arriba.
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